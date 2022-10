Imma è alla prese con una complessa indagine su una cosca ‘ndranghetista e non sa che dietro le quinte è partita una "macchina del fango" che potrebbe danneggiare il suo lavoro. S'intrecciano diversi casi nella settimana puntata di Imma Tataranni 2, la serie di Rai1 con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo ispirata a romanzi di Mariolina Venezia, che continua a macinare ottimi ascolti. Il sostituto procuratore di Matera non immagina che dietro le foto del presunto bacio con il fidato Colagiuri, che hanno messo in crisi il suo matrimonio con Pietro, c'è una mano oscura. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda giovedì' 6 ottobre.

Imma Tataranni 2, le anticipazioni della settima puntata

Imma Tataranni (Vanessa Scalera) continua a lavorare sul caso di Saverio Romaniello, il boss che ha un legame con la cosca ‘ndranghetista dei Mazzocca: l'uomo fa intendere di essere aperto alla collaborazione con la giustizia, ma vuole in cambio delle garanzie riguardanti la scarcerazione e l’immediata protezione. Romaniello fa così alcuni nomi e mette a rischio uno del clan Mazzocca che viene arrestato e suggerisce al sostituto procuratore di diffidare da Romaniello: e se quest'ultimo avesse messo in atto una macchina del fango proprio per fermare le indagini di Imma?

Un'altra indagine per il Sostituto Procuratore

Nel frattempo Imma indaga su un altro caso, la morte di un’amica di sua madre: la donna è stata trovata senza vita in una casa di riposo dove alloggiava da un po’ di tempo e sulla sua scomparsa c'è qualcosa che non torna. Messe in pausa le sue vicende sentimentali e la crisi con il marito Pietro (Massimiliano Gallo), Imma ha un colloquio con la madre Brunella: sconvolta per la morte dell’amica, la donna fa capire alla figlia che sarà complicato trovare l’assassino. Così la sostituto procuratore comincia a scavare nel passato della donna, intercettando un uomo giunto a Matera tanti anni fa.