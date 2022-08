Imma Tataranni 2: tutto sui nuovi episodi della serie sbanca ascolti

L'imprevedibile, schietta e intelligentissima Tataranni sta per tornare. Sarà infatti Imma Tataranni-Sostituto Procuratore uno dei primi titoliaprire la nuova stagione della Fiction Rai, in autunno, quando arriveranno su Rai1 le quattro puntate conclusive della seconda stagione della serie ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. Il personaggio interpretato da Vanessa Scalera, che in poche anni si è imposto come un vero e proprio fenomeno televisivo, questa volta sarà alle prese con diverse situazioni complicate, nel lavoro come nella vita privata: tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimento non mancheranno i colpi di scena.

Imma Tataranni 2, tutto sui nuovi episodi in onda in autunno

Con il suo modo di fare schietto e intelligente, Imma Tataranni (Vanessa Scalera) è pronta a colpire le ingiustizie in Procura come in famiglia, ad andare controcorrente e a guadagnarsi come sempre la scena. Nell'ultima puntata, andata in onda a novembre del 2021, il pubblico l'ha vista mentire al marito Pietro (Massimiliano Gallo) mentre è fuori con il fidato collaboratore Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice). Ma cos'accadrà nei nuovi episodi? Si comincia con l’amaro risveglio di Pietro che riceve sul cellulare una foto nella quale sembrerebbe che la moglie baci Calogiuri: in realtà Imma è a casa con il ragazzo solo per raccogliere la deposizione di Giulio Bruno, l’architetto che ha deciso di collaborare con la giustizia. È lui a fornire la prova della relazione tra Saverio Romaniello e la cosca ‘ndranghetista dei Mazzocca. Nel frattempo, anche Vitali ha ricevuto la stessa foto che rappresenta il primo atto della macchina del fango messa in moto proprio da Romaniello per fermare le indagini di Imma.





Le anticipazioni delle quattro nuovo puntate

Per Imma, nel lavoro come nella vita privata, la situazione si complica. Pietro crolla sotto il peso del possibile tradimento, nonostante la moglie gli spieghi non solo di non amare il giovane maresciallo e soprattutto di non averlo mai baciato. La crisi sembra rientrare anche perché, durante un incontro casuale, Calogiuri chiede scusa a Pietro rivelandogli che sta per sposarsi con Jessica e che nella sua vita c’è una grande novità. E mentre Pietro si rilassa, Imma va su tutte le furie perché suo marito ha creduto al suo assistente e non a lei. Come se non bastasse, la Tataranni dovrà fare i conti con l'eterno conflitto con la figlia e la preoccupazione per la madre, rimasta sola dopo la partenza improvvisa del badante. Alla fine, è Imma a fare il passo decisivo con Pietro e a impegnarsi per risolvere i problemi di tutti. Anche quelli di Calogiuri, al quale sta per succedere qualcosa di inaspettato.