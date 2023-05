La resa dei conti per Nemo Bandera è arrivata: l'offensiva congiunta dell'ispettore Monterosso e quella del boss Tigre rischiano di metterlo nell'angolo. Questa volta lui e la sua famiglia dovranno affrontare una scelta drammatica per salvarsi. Comincia così l'ultima puntata deIl Patriarca, la serie di Canale 5 con Claudio Amendola e Antonia Liskova, al centro della quale c'è la storia di un imprenditore costretto dalla malattia a cambiare completamente la sua vita. Ma proprio quando Nemo vorrebbe smettere con i traffici illegali che lo hanno arricchito fino a quel momento, le cose però si complicano. Ecco cos'accadrà nel sesto episodio, quello finale, in onda venerdì 19 maggio.

Il Patriarca, le anticipazioni dell'ultima puntata

Il matrimonio di Mario (Raniero Monaco di Lapio) e Nina (Giulia Schiavo) si conclude in modo inaspettato e le conseguenze portano a un terribile ricatto di Freddy (Marius Bizau), il braccio destro del bosso locale il Tigre (Antonio De Matteo), nei confronti di Nemo Bandera (Claudio Amendola). L'imprenditore, sempre più fiaccato dai primi sintomi dell'Alzheimer, è costretto ad accettare l'aiuto di Monica (Alice Torriani), l'affascinante e misteriosa sorella di Serena (Antonia Liskova).









La carta segreta di Monterosso contro i Bandera

La situazione è sempre più complessa e solo l'intervento di Mario può risolverla: ma quando meno se l'aspettano, lei e i Bandera si trovano però di fronte ad una scelta drammatica. Ma non è tutto perché anche Lara (Neva Leoni), la figlia primogenita di Nemo avuta dalla relazione con Ada, per aiutare il padre dovrà decidere se sacrificare tutti i suoi principi morali. Come se non bastasse, l'ispettore Monterosso (Primo Reggiani) ha ancora una carta da giocare per fare finalmente giustizia a Levante.