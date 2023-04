Mario ed Elisa hanno stretto un patto: il figlioccio di Nemo diventerà il capo della Deep Sea e lei lo aiuterà in ogni modo per raggiungere questo obiettivo. Ma quando il carismatico bandiera affida sempre più responsabilità a Malcom, i due stringono un'alleanza contro la famiglia. Si annuncia ricca di colpi di scena inattesi la terza puntata de Il Patriarca, la serie di Canale 5 con Claudio Amendola e Antonia Liskova, una saga familiare densa di svolte avvincenti svolte e personaggi affascinanti e senza scrupoli. Ecco cos'accadrà nel terzo episodio, in onda venerdì 28 aprile.

Il Patriarca, le anticipazioni della terza puntata

Il carismatico Nemo Bandera (Claudio Amendola) affida sempre più responsabilità a Malcolm (Carlo Calderone), il suo consulente finanziario, suscitando la gelosia di Mario (Raniero Monaco di Lapio), l’affascinante e spregiudicato avvocato fidanzato di Elisa (Giulia Bevilacqua). Intanto Lara (Neva Leoni), la primogenita di Nemo trova lavoro in una fabbrica che però, contro la volontà del padre, viene fatta chiudere da Mario a causa della crisi in cui versa la Deep Sea.









La mossa rischiosa di Nemo per salvare l'azienda

Per risollevare le sorti dell'azienda, Nemo decide di far arrivare ancora un carico di droga che dovrà essere l'ultimo: l'uomo ce la mette tutta per salvare la Deep Sea, ma deve fare i conti con l'implacabile avanzata della malattia. I primi sintomi dell'Alzheimer non gli concedono tregua. Come se non bastasse,Elisa decide di candidarsi a sindaco di Levante: la scelta di Nemo di escludere Mario dalla corsa all’eredità la costringe a rivedere i suoi piani scendendo in politica e schierandosi pubblicamente contro i Bandera.