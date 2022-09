Grande Fratello Vip 7: il cast e le novità del reality con Signorini

Unica certezza, la data di inizio. Per il fischio finale toccherà - pare - aspettare la primavera. Gli appassionati di reality a trazione volti famosi saranno contenti di sapere che tra poche ore debutta ufficialmente la settima edizione del Grande Fratello Vip, al via su Canale 5 da lunedì 19 settembre con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il giovedì. Alla guida c'è sempre Alfonso Signorini mentre il cast monstre composto da 23 concorrenti, che doveva essere una sorpresa, è stato spoilerato nei dettagli da blog Davide Maggio. Ecco dunque tutte le novità e i protagonisti in gioco.

Grande Fratello Vip 7, le novità del reality con Signorini

Del Grande Fratello Vip si parla così tanto, almeno sui social, che pare non sia mai davvero finito. Quanto durerà la maratona gieffina quest'anno non è dato saperlo: si parte ma non si sa quando si finisce, per dirla brutalmente. Se gli ascolti saranno soddisfacenti, il consueto prolungamento è cosa certa e se le cose dovessero poi andare ancora meglio si sforerà fino alla primavera inoltrata con buona pace dei concorrenti chiamati a firmare il corsa l'allungamento. A proposito di "vipponi", dei 23 previsti ne entreranno circa una quindicina nella prima serata e i restanti nella seconda, quella di giovedì: tre quelli già ufficializzati - Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilm Goich - per il resto ci ha pensato Davide Maggio ha rovinare la strategia dell'effetto sorpresa tentata da Alfonso Signorini. A commentare con lui le imprese dei famosi (molti sono ovviamente degli aspiranti tali per i quali occorre googlare in cerca di indizi sulla loro "carriera"), una coppia di opinioniste inedite a metà: la new entry Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che dovrà trovarsi qualcun altro con cui litigare visto che Adriana Volpe non è stata riconfermata. E siccome questa edizione punta molto sul web, in studio ci sarà anche Giulia Salemi che, in tempo reale, leggerà i commenti dai social.

Il cast del #GfVip

«Aspettatevi delle sorprese» aveva detto Signorini prima della partenza. Se fosse una promessa o una minaccia non è dato saperlo, ma tra quota "ma chi?", reduce da altri reality, vecchie glorie in cerca del rilancio e personaggi potenzialmente esplosivi, sulla carta quello del Grande Fratello Vip 7 pare un buon cast. Ecco i 23 prescelti che proveranno ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza):

Marco Bellavia – Attore noto per aver interpretato Steve nella “saga” di Licia. Deve la popolarità a Bim Bum Bam.

Giovanni Ciacci – Costumista delle dive, ex star di Detto Fatto: prima di entrare ha fatto coming out sulla sua sieropositiva.

George Ciupilan – Tiktoker giovanissimo, ha partecipato a Il Collegio su Rai2.

Sofia Giaele De Donà - Altri Influencer del gruppo, ha partecipato a Ti Spedisco in Convento su Real Time.

Alberto De Pisis - Opinionista del programmi di Barbara D'Urso è stato fidanzato con Taylor Mega (poi ha dichiarato di essere gay).

Daniele Del Moro – Nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello di Barbara D’Urso.

Edoardo Donnamaria – Speaker di RTL 102.5, ha partecipato a Forum.

Elenoire Ferruzzi – Icona trans, è famose per i suoi video sopra le righe e per le sue polemiche social.

Antonella Fiordelisi – Ex schermitrice ed ex protagonista di Uomini e Donne, famosa per i suoi flirt.

Gegia – Attrice e comica, meteora degli anni ‘80.

Charlie Gnocchi – Speaker radiofonico, fratello di Gene Gnocchi.

Wilma Goich – Cantante

Ginevra Lamborghini – Sorella di Elettra Lamborghini, professione l’influencer.

Sara Manfuso – Giornalista e opinionista, è sposata con il deputato del PD Andrea Romano.

Carolina Marconi – Modella e attrice venezuelana, ex concorrente del Grande Fratello 4: ha raccontato la sua lotta contro un tumore.

Nikita Pelizon – Influencer e concorrente a a Pechino Express 2022.

Amaurys Pérez – Ex pallanuotista e veterano dei reality e talent.

Pamela Prati – Showgirl sarda, torna in tv dopo il caos Mark Caltagirone.

Cristina Quaranta – Ex star di Non è la Rai e velina di Striscia la Notizia.

Attilio Romita – Ex conduttore del Tg1.

Patrizia Rossetti – Conduttrice e star delle televendite.

Luca Salatino – Tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne.

Antonino Spinalbese – Parrucchiere famoso per essere l'ex compagno di Belen Rodriguez.