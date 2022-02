Fosca Innocenti: la nuova serie di Canale 5 con Vanessa Incontrada

Una classica storia poliziesca ma tutta al femminile, con una squadra di sole donne che indaga e un capo davvero speciale, Vice Questore aggiunto Fosca Innocenti. Sullo sfondo, la provincia Toscana e un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Sono questi gli ingredienti di Fosca Innocenti, la nuova serie di Canale 5 che segna il ritorno alla fiction Mediaset di Vanessa Incontrada, per anni star incontrastata della serialità targata Rai, questa volta nei panni di una poliziotta determinata e libera, che ha sviluppato un dono straordinario che può utilizzare anche nel suo lavoro: un incredibile olfatto che trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction in quattro puntate diretta da Fabrizio Costa, al via da venerdì 11 febbraio.

Fosca Innocenti, tutto sulla nuova serie con Vanessa Incontrada

È una paladina della verità sempre e comunque. La verità a tutti i costi è il mantra di Fosca Innocenti, Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile (tranne un elemento): brave, appassionate al proprio lavoro e soprattutto intuitive al momento giusto. Ci mettono insomma quella marcia in più. A capo di questa squadra, piccola ma molto efficiente, c'è appunto Fosca (Vanessa Incontrada), una donna semplice che ha perso entrambi i genitori, la madre da bambina e il padre da pochissimo tempo: ha ereditato la sua casa, la tata e l’amore per le cose buone della campagna. Fosca ama la natura e gli animali e adora fare lunghe passeggiate sul suo cavallo nei campi di girasole che circondano il suo casale. Qual è il punto debole della protagonista della fiction di Canale 5? Il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca, il proprietario dell'enoteca vicina al commissariato. Tra loro è solo amicizia o c'è qualcosa di più?

Le anticipazioni della serie di Canale 5

Una rapina in banca nel centro di Arezzo, la morte del proprietario del caffè più importante della città, i ladri in fuga e la strana assenza della guardia giurata: è solo grazie alla testimonianza di senzatetto che abita davanti alla banca che Fosca può arrivare alla verità. L’impeccabile intuizione e il fiuto speciale aiuteranno la Vice Questore a risolvere il complicato caso e trovare i rapinatori. Alla fine della prima indagine, Fosca condivide un bicchiere di Chianti con Cosimo, suo amico da sempre: ma quando scopre che lui ha intenzione di lasciare Arezzo per trasferirsi a New York, inizia a guardarlo con occhi diversi e rimetterà in discussione il loro rapporto e i suoi sentimenti.

Fosca Innocenti, il cast della serie

Oltre alla Incontrada e a Arca, nel cast di Fosca Innocenti ci sono degli poliziotti d'eccezione: l'agente scelto Giulia De Falco (Desirée Noferini), l'ispettrice Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) e l’agente Pino Ricci (Francesco Leone). Irene Ferri è invece il Pubblico Ministero Giuliana Perego. Fosca è felice e ostinatamente single, vive in un casale di campagna con Bice (Giorgia Trasselli), un'anziana tata che la aiuta a gestire la proprietà e si prende cura di lei sin da quando era una bambina. La serie è prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, soggetto e sceneggiatura sono di Dido Castelli e Graziano Diana.