Alla ricerca di nuove piste da seguire, il Commissario Teresa Battaglia e l’Ispettore Marini scopriranno nuove e inquietanti verità su una serie di delitti apparentemente inspiegabili e avvolti dal mistero. Dopo il successo della scorsa settimana, con il debutto visto da quasi 5 milioni di spettatori, lunedì 20 febbraio torna Fiori sopra l'inferno, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata, ispirata al romanzo campione di vendite di Ilaria Tuti. Ecco cos'accadrà nella seconda puntata, in onda lunedì 20 febbraio.

Fiori sopra l'inferno, le anticipazioni della seconda puntata

L’Ispettore Marini (Giuseppe Spata) e Teresa (Elena Sofia Ricci) vanno a scuola per parlare con Mathias. Intanto, tra gli alberi, l’uomo dal tabarro osserva gli scolari uscire e quando all’improvviso un fuoristrada quasi investe una signora con un passeggino, l’uomo ferma l'auto e inizia a colpirla. Teresa e Marini assistono alla scena, inseguono invano lo strano montanaro mentre i bambini tornano nel bosco e scoprono un rudere abbandonato. Intanto Melania (Leda Kreider) è sparita e mentre la scientifica analizza la sua auto, viene ritrovata poco distante ancora in vita. La pressione aumenta e Teresa decide di trasferirsi a Travenì: lì, a notte fonda, il figlio del Sindaco è alla guida del fuoristrada che era davanti alla scuola, corre veloce fino a che l’uomo dal tabarro li arresta. David (Enea Barozzi) scende e di colpo viene afferrato per il collo: l’uomo inizia a stringere sotto lo sguardo impietrito degli amici.

Il mistero dell'uomo col tabarro

David viene portato via in ambulanza mentre gli amici confermano a Parisi (Gianluca Gobbi) e a Marini che l’aggressore era lo stesso della scuola. Intanto Teresa va in ospedale e David le descrive l’uomo mentre il papà di Lucia (Tosca Forestieri) viene fermato mentre tenta di varcare il confine e quando il Commissario gli mostra la foto di Lucas Ebran (Riccardo Cicogna), Dante riconosce in lui l’uomo dal tabarro e la stessa conferma arriva anche da David. Dopo la scuola, Mathias (Lorenzo McGovern Zaini), Lucia e Diego (Vittorio Garofalo) parlano con il padre di Oliver (Ruben Santiago Vecchi) e gli raccontano di quanto Visiel lo tormenti. La sera, Brughi va a casa del bidello e quando l’uomo gli apre, Brughi (Christian Burruano) lo colpisce violentemente. I bambini sono tornati al rudere e quando aprono la botola trovano uno scheletro. Intanto l’uomo dal tabarro, nascosto tra gli alberi, attende paziente l’auto di Viesel e il suo sguardo si accende di terrore quando lo vede apparire davanti a sé.