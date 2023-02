Fantasanremo: tutti pazzi per il gioco del festival

Squadre, leghe e baudi per acquistare i propri beniamini. Anche quest’anno il FantaSanremo diverte non soltanto gli appassionati del Festival ma anche gli irriducibili di scommesse e quotazioni. Non si vince niente ma è gratis e divertente. Avete già nominato il vostro capitano per Sanremo 2023?

Cento baudi per comprare cinque artisti (il baudo è la moneta ufficiale del FantaSanremo e le quotazioni vanno dai 16 baudi dei giovanissimi ai 27 per accaparrarsi il favorito Ultimo). Poi bisogna nominare un capitano, scegliere il nome della squadra e via, il FantaSanremo è fatto. Non sapete cos’è? Eppure tutti ne parlano. E oltre un milione di persone si è già registrato sull’App per inventare la propria squadra e tentare di portare a casa, come recita il regolamento, la gloria eterna. Perché al FantaSanremo di reale non si vince niente. Ma gli italiani amano la competizione, il festival e le scommesse. Ecco come un passatempo tra buontemponi si è trasformato nel business più succulento del momento.



Cos’è il FantaSanremo?

Una sorta di Fantacalcio in cui invece di essere allenatori di una squadra sportiva, si mette su una selezione di cantanti scelti tra i concorrenti in gara al festival di Sanremo. E si punta sul loro piazzamento e su alcune azioni: dal bacio alla telecamera all’inseguimento della polizia (che nel 2022 diede fece trionfare Emma) fino all’arresto che per questa edizione vale ben 50 punti. È il sistema dei bonus e dei malus, ovvero l’equivalente dei gol nel calcio. Ovviamente ci sono anche gesti meno eclatanti, come mettere un fiore tra i capelli (10 punti), avere l’ombelico in vista o presentarsi scalzi sul palco (5 punti). L’elenco è vasto e accontenta anche chi vorrebbe starne fuori perché il festival è una cosa seria. Ma poi, che sarà mai battere il cinque con Gianni Morandi o indossare gli occhiali da sole come Dargen D’Amico? Suvvia, se è un gioco allora giochiamo.



Com’è nato il FantaSanremo

La storia è nota: nel 2020 un gruppo di amici marchigiani, ispirandosi al Fanta-Game of Thrones (tratto dalla famosa serie tv), inventa un fantasy game dedicato a Sanremo. Un gioco goliardico per passare il tempo al bar nelle serate della kermesse canora. E probabilmente nessuno di loro avrebbe immaginato (o scommesso) che nel giro di un paio di anni e complice la pandemia il FantaSanremo sarebbe diventato l’evento nell’evento. Ma tant’è: gli iscritti sono passati da 47 nel 2020 a 500.000 del 2021 e via crescendo. Il regolamento ha introdotto nuovi bonus e malus che solleticano la curiosità. E sono arrivati pure gli sponsor: dal caffè all’aperitivo, dai gioielli alle radio, tutti vogliono metterci le mani. I quattro amici al bar intanto sono diventati una società che dà lavoro a una ventina di persone, tra chi segue i social, chi studia e il regolamento e chi spinge (e fattura) il brand FantaSanremo.

Come creare la vostra squadra

Per iscriversi al FantaSanremo c’è tempo fino alle 23.59 del 6 febbraio. Praticamente al foto finish. Volete qualche suggerimento per restare in hype con i vostri amici? Mettete in squadra uno fortissimo come Ultimo, Mengoni o Giorgia. Abbinate un giovane simpatico e fantasioso (Rosa Chemical, Leo Gassmann o i Colla Zio), braccate Tananai e che la fantafortuna sia con voi.