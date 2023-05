Fabio Fazio, che colpa ne ho se sono tanto buono?

Da Panorama del 3 ottobre 2012

Succede che l’intervistatore seriale di Che tempo che fa finisca intervistato; che Fabio Fazio, anziché fare le domande, debba rispondere. La sua amica Luciana Littizzetto lo incornicia così: «Tu sei come il vino, più invecchi e più sai di tappo». Tappo o non tappo, piaccia o non piaccia, è lui il sacerdote che nel 2013, per la terza volta, officerà Sanremo. E che dal 30 settembre torna su Rai 3 con il suo programma, Che tempo che fa, e dal 1° ottobre debutta con Roberto Saviano in prima serata.No, chi l’ha detto?Beh, è un paradosso efficace. Ma per me le cose oggi non stanno più così.Le persone, poste davanti alle telecamere, non si comportano diversamente da come fanno nella loro vita di tutti i giorni.Fino alla nostra generazione la tv era un luogo protetto: per andarci ci si vestiva bene e si usava un linguaggio non dico forbito ma almeno appropriato.L’ha scritto benissimo Walter Siti in Troppi paradisi, dove spiega la coincidenza del piccolo schermo non solo con la vita ma soprattutto con la periferia.Non scherziamo. La spiegazione è banale: il mercato ha creato una sola classe sociale, l’unica rimasta, quella dei consumatori. Che consuma ovunque e quindi anche in tv. Oggi la parola pubblico coincide con la parola consumatori.Ovviamente non è questo il punto, ciascuno ha le proprie responsabilità.Mi pare di vedere un’assunzione di responsabilità da parte dei nuovi vertici. Il direttore generale Luigi Gubitosi mi ha chiamato perché voleva conoscermi.Sbaglia, è molto strano. Un fatto del genere non accadeva da tempo, è fuori dall’ordinario ed è un segno positivo. Detto questo, la tv pubblica è un benefit della politica, nel senso che chi vince la occupa, quindi vedo difficile un affrancamento dai partiti. Perché dovrebbero rinunciarci?Carrozzone? Non esageriamo. Credo però che l’unica speranza sia la privatizzazione di una rete. Finché la Rai non si aprirà al mercato vendendo una rete, nulla cambierà.Sarebbe una grande opportunità.Secondo me, la distinzione va fatta tra canali tematici e generalisti. Le reti tematiche consentono di scegliere e quindi hanno un pubblico d’élite, mentre per il digitale in chiaro il tema non è la tecnologia, ma il contenuto. Ci sono eserciti di autori disoccupati, qualcosa s’inventeranno. Se parliamo di contenuti nuovi, ciò che conta è il denaro. Il problema è che non riuscendo a investire neppure nei tre canali generalisti mi pare improbabile che la Rai possa pensare a spendere in altro. Però c’è un paradosso...Che il digitale diventa di qualità per mancanza di denaro: non avendo soldi si sceglie il meglio dal repertorio mandando in onda vecchi telefilm e documentari. Bellissimi.Questo discorso del meglio o peggio non lo voglio fare. Bisogna vivere nel presente e nel futuro. La tv non è peggio del resto delle cose.Rispecchiare l’Italia che cambia, come seppero fare Mike Bongiorno, Pippo Baudo e Corrado.Oggi non ci sono più quelli che vivevano su Marte e facevano la tv per gli altri: adesso gli altri hanno conquistato i palinsesti. Si costruisce un’estetica di scarsa qualità, una volta la tv era eccellenza nella sua estetica. Come i centri della città diventati periferie.Tutto assomiglia alla brutta periferia, anche alla periferia delle nostre intenzioni, del nostro essere. Mio padre, per andare in centro, si metteva il vestito buono e si radeva la barba; un tempo si parlava di negozi del centro, adesso non ha più senso. Si può obiettare che è questione di democrazia, un tempo solo pochi si potevano permettere i negozi del centro.La democrazia dovrebbe consentire a chiunque l’accesso al meglio, non al peggio. Il sogno del capitalismo è il contrario: illudere la gente perché può comprare cento cose anche se brutte.Il punto è che l’accesso al bello e a ciò che rende piacevole la vita non deve costare: deriva dal gusto, da quello che hai imparato, ma soprattutto che hai visto intorno a te.La pensi come vuole, ma l’architettura urbana e quella della tv hanno responsabilità enormi.A Parigi ho visto turisti accalcarsi su un ponte dietro Notre-Dame, ma non fotografavano l’abside della cattedrale bensì i lucchetti attaccati al ponte. Non capisco perché non vengano arrestati quelli che riempiono i ponti di lucchetti, e questo è mugugno ligure.No, c’è un cambiamento estetico che porta a considerarli più interessanti dell’architettura gotica di Notre-Dame. La prigione è il minimo.Ma lei lo sa che sotto la piramide del Louvre c’è un bellissimo centro commerciale?Ringrazio Santoro, ma che sotto ci sia scritto Rai 1, Rai 2 o Rai 3 conta poco: non è che andare su una rete cambia la rete, piuttosto quando cambia la rete ci si va. E Rai 3 mi ha sempre garantito libertà.Non vedo cosa c’entri la campagna elettorale. Non ci saranno politici e neppure statisti, come quando invitammo Mikhail Gorbaciov. L’ho già fatto e non mi interessa.Non voglio battere il mio record.E invece sì, non voglio battermi. Se poi accadrà, pazienza.Assieme capiremo se ha senso la sua partecipazione: ovviamente io ne sarei molto felice.Sto lavorando a un Sanremo molto popolare nel senso che dico io, divertente con Luciana Littizzetto e con musica di qualità.Popolare e volgare sono due concetti diversi diversi che invece in questi anni sono diventati coincidenti. Popolare è il contrario: è l’insieme della storia e delle tradizioni. Un’idea che non può non essere guardata con affetto.Ogni cantante big presenterà due brani inediti: un lato A e un lato B? Sì, mi piace quest’idea un po’ nostalgica. Sarà il pubblico a scegliere, fino dalla prima serata, il brano che preferisce di ogni singolo artista.La prima volta che ho condotto il festival avevo 35 anni e fu quasi un azzardo. Sanremo impone che il presentatore sia conosciuto e la popolarità di solito non si raggiunge a 20 anni. Poi la macchina è davvero complessa da gestire. Stiamo parlando della colonna sonora di una nazione: quasi una festa comandata.Bisogna avere l’umiltà di rispettare l’anima popolare di Sanremo. Distruggere non serve a nulla, si deve volergli bene. Da giovane ho fatto il festival per incoscienza, oggi per affetto, però domani basta.Si sbaglia: Grillo non ha mai condotto il festival, era soltanto un ospite.Dopo i 40 anni il termine responsabilità diventa fondamentale. Le parole sono pietre e hanno conseguenze. Rispondo citando una frase che disse proprio a Sanremo il poeta Edoardo Sanguineti. Si rivolgeva ai giovani cantautori: «Le parole sono troppo importanti, non sprecatele».Con la rete poi è tutto più facile. Credo che non sia un problema d’accesso, ma di responsabilità. Il mezzo è utile solo se hai delle cose da dire. Per veicolare umori allora è meglio non avere siti, blog o Twitter.Non lo so, credo però che uno degli effetti deleteri ancora da smaltire dell’era Berlusconi sia la libertà d’insulto. Abbiamo vissuto anni nei quali ognuno diceva le peggiori cose senza rendersi conto delle conseguenze.Sono state avallate e teorizzate cose gravissime in nome del politicamente scorretto, come se fosse un valore.Invece il cinismo non deve sostituire la ragione, è ora di smetterla con la pancia. In questo senso sono un grande fan di Mario Monti e Giorgio Napolitano.Ognuno fa il mestiere com’è capace, però non mi sono mai censurato di fronte a una domanda.Ci sono persone che costruiscono carriere sulla cattiveria. Io tengo sempre presente una cosa: chi è seduto davanti a me non lo conosco e mi domando quindi se in quei 20 minuti ho il diritto di fargli male.Tolta la salute, tutti gli argomenti si possono affrontare. Ma farlo con l’aggressività e l’insulto è un valore per chi sta guardando o lo è solo per l’intervistatore che ne trae un vantaggio di notorietà? Secondo me, quei 20 minuti vanno usati per capire cosa sta dicendo chi hai davanti, non per demolirlo.Faccia lei.