Elisabetta Canalis: «Torno in tv per raccontare il gossip e le vite da copertina»

Elisabetta Canalis è tornata, Elisabetta is back. Da Los Angeles con furore l'ex velina racconta a Panorama.it il suo ritorno in tv in grande stile: dopo vent'anni di carriera sta per debuttare alla conduzione in solitaria con Vite da copertina, il rotocalco pomeridiano di TV8 al via da mercoledì 1° settembre alle 17.30 (poi sarà in onda dal lunedì al venerdì). In ogni puntata la Canalis analizzerà con una serie di ospiti - giornalisti di moda, esperti di chirurgia plastica, direttori di un settimanale - un fenomeno televisivo di costume o la vita di personaggi famosi che lasciano il segno nel mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura.





Elisabetta Canalis Ufficio Stampa Tv8





«Ma sarà un gossip soft il nostro. Io l'ho subito per molti anni e so cosa vuol dire», racconta in questa video-intervista in collegamento dall'America (dove vive da quasi dieci anni) in cui parla di tutto, dalle copertine più amate e detestate alla storia con George Clooney, dal rapporto con i social a Sanremo, dall'etichetta di passionaria pop di destra che le hanno affibbiato in queste settimane («per la verità mi sento più un'anarchica», precisa), all'impegno con la Dinamo Banco di Sardegna e la Fondazione Dinamo per aiutare concretamente le popolazioni sarde colpite nei giorni scorsi dai devastanti incendi.