Don Matteo 14: Maria Chiara Giannetta e Lastrico verso l'addio alla serie?

Dopo il bacio tra il capitano Anna Olivieri e il pm Marco Nardi, l'uscita di scena di due dei personaggi più amati di Don Matteo è certa. O quasi. Siamo in piena estate a due anni dalle riprese della quattordicesima stagione della serie di Rai1 ma all'orizzonte si staglia un terremoto che già agita i fan della fiction campione d'ascolti: Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico potrebbero infatti lasciare il cast per dedicarsi ad altri progetti e altri ruoli, come loro stessi hanno lasciato intendere in questi giorni. Ecco tutte le novità.

Don Matteo 14, Maria Chiara Giannetta lascia la serie?

«Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale». A dirlo è stata la stessa Maria Chiara Giannetta in un'intervista a TvMia e sono parole che si prestato ad una doppia interpretazione. Per qualcuno è semplicemente la naturale conclusione di un filone narrativo, dopo il tira e molla tra la Capitana Olivieri e il Pm Nardi che ha tenuto banco per tre stagioni. Per altri invece è la fine di un'era, con l'uscita di scena dei personaggi suffragata anche dallo sceneggiatore Mario Ruggeri, che ha ammesso: «Lei sarà la protagonista della nuova stagione di Blanca, dunque dovremo fare i conti con la realtà». La Giannetta, reduce da una Sanremo clamoroso al fianco di Amadeus per una serata, è ormai lanciatissima e dopo il successo clamoroso di Blanca a novembre girerà la seconda stagione della serie mentre è sul set di Buongiorno, mamma 2, la fiction di Canale 5 con Raoul Bova in cui avrà questa volta un ruolo centrale. Quanto a Don Matteo 14, i tempi si annunciano lunghi, come ha confermato lei stessa ospite al Giffoni Film Festival: «Tra due anni inizieremo a girare la quattordicesima serie, capirò quando mi porteranno le sceneggiature». Insomma, non è escluso che torni ad indossare l'uniforme per interpretare Anna.

Maurizio Lastrico e il possibile addio a Don Matteo

Appare invece più categorico Maurizio Lastrico, la cui ascesa professionale è inarrestabile (e se lo merita, visto il talento e l'istrionicità dimostrati in questi anni). «Nessun Pm è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla», ha rivelato a TvMia. Insomma, l'addio pare inevitabile. Intanto il pubblico lo rivedrà su Rai1 nella prossima stagione, visto che è tra i protagonisti di Sei donne, la nuova serie scritta dalla coppia d'oro Ivan Cotroneo-Monica Trametta, con un super cast composto da Maya Sansa, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Denise Tantucci e Isabella Ferrari.