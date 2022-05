Don Matteo 13, le anticipazioni della settima puntata

e, come se non bastassero, molti in città continuano a pensare che il sacerdote nasconda un segreto. Comincia così la settima puntata di, la serie di Rai1 con, che dopo la pausa per Eurovision 2022 questa settimana andrà in onda con un doppio appuntamento il martedì e il giovedì. E intanto cresce la curiosità per scoprire qual è il "mistero" che nasconde il prete interpretato da Bova. Ecco cos'accadrà nell'episodio in onda martedì 17 maggio.

Adesso che la sua relazione con il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico) non è più un segreto, Valentina Ancheschi (Emma Valenti) è felicissima di organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la loro differenza di età comincia a farsi sentire: Nardi cerca di non farlo vedere alla ragazza ma in realtà fatica a tenere il passo. E ne parla con Anna Oliviero (Maria Chiara Giannetta): pur mostrandosi sua amica, il capitano dei Carabinieri potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio.



Una proposta che potrebbe cambiare la vita ad Anna

Nel frattempo, il Colonnello Lucio Valente torna da Anna con una proposta inaspettata, una di quelle che potrebbe cambiarle la vita per sempre. E mentre Federico (Mattia Teruzzi) e Greta (Giorgia Agata) sembrano essere finalmente al settimo cielo, Cecchini (Nino Frassica) passa invece le sue giornate nel pieno dell’angoscia: il Maresciallo si è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri.