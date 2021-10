Tradimenti, bugie e persino uno sparo: oltre che a sperimentare nuove tecniche e a sfidare ogni giorno i limiti della scienza, i protagonisti di Cuori, la serie di Rai1 con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, sono alle prese anche con le dinamiche della competizioni tra colleghi, cui si sommano vecchi amori e amicizie che rischiano di spezzarsi. E nella terza puntata della fiction i pionieri torinesi della medicina che negli anni '60 rivoluzionarono la allora nascente cardiochirurgia, dovranno affrontare alcune svolte inattese. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo episodio, in onda domenica 31 ottobre.

Cuori, le anticipazioni della terza puntata

S'intitola Tradimenti il primo dei due episodi della terza puntata e comincia con l'arrivo di Agata in ospedale per una visita di suo figlio: lì incontra Enrico Mosca (Andrea Gherpelli) e nota anche la fede che il capo chirurgo porta al dito. In pochi secondi capisce tutto e il castello di bugie creato dal medico crolla. Ma non c'è tempo per le spiegazioni perché un'emergenza improvvisa all'interno del nosocomio coinvolge tutti. Intanto Alberto Ferraris (Matteo Martari) intanto incontra Ilaria, la donna con cui tradì Delia (Pilar Fogliati): devono evitare la cardiologa a qualsiasi costo, perché Alberto non ha nessuna voglia di spiegarle il vero motivo per cui, anni prima, le ha spezzato il cuore.

Un nuovo scontro tra Delia e Alberto

Il secondo episodio, dal titolo Porte girevoli, ruota attorno all'arrivo di Ilaria in ospedale: la sua presenza non ha fatto altro che mettere ancor più a dura prova la convivenza fra Delia e Alberto, i quali sono però costretti a collaborare in vista del congresso di cardiochirurgia, al quale il primario dell'ospedale Molinette Cesare Corvara (Daniele Pecci) ha invitato luminari provenienti da tutto il mondo. Ma quando Delia non scopre che ciò che credeva di sapere sul passato è in realtà è una menzogna, tutto cambia.