Cuori: le anticipazioni della prima puntata della serie di Rai1

Lotte di potere, emergenze notturne e operazioni a cuore aperto, ma anche feste, balli, triangoli amorosi e amicizie ritrovate e forse perdute. Racconta la storia di un gruppo di pionieri della medicina che negli anni '60, a Torino, rivoluzionò la nascente cardiochirurgia sperimentando nuove tecniche Cuori, la nuova serie di Rai1 con Daniele Pecci, Pilar Fogliati, Matteo Martari e Andrea Gherpelli: i protagonisti sono tre geniali e ambiziosi medici dell'ospedale Molinette che sfidando ogni giorno i limiti della scienza. Ecco cos'accadrà nel primo episodio, in onda domenica 17 ottobre.

Cuori, le anticipazioni della prima puntata

L'Americana e Io Svedese è il titolo dei primi due episodi di Cuori. A Torino, nel 1967, Cesare Corvara (Daniele Pecci), il primario dell'ospedale Molinette sta radunando una squadra per realizzare il primo trapianto di cuore della storia. Si tratta di un'impresa titanica che ha già spinto Alberto Ferraris (Matteo Martari), chirurgo ingegnoso e appassionato, a lasciare Stoccolma. Ed è per lo stesso motivo che Delia (Pilar Fogliati), cardiologa a Houston, si imbarca su un aereo diretto a Torino: l'incontro tra i due sarà una sorpresa per entrambi che porterà scompiglio nelle loro vite e in quelle altrui.

Tutti contro Delia, solo Cesare la difende

Nel secondo episodio, dal titolo Finché amore non ci separi, il primo giorno di lavoro Delia è infernale: i pazienti non si fidano di una donna, i colleghi la guardano con sospetto - a cominciare a Enrico Mosca (Andrea Gherpelli), capo chirurgo delle Molinette, colui che dirige il lavoro, con quella rigidità che permette di mantenere ordine e disciplina - e anche Alberto si mostra particolarmente ostile con lei. Anche per Virginia Corvara (Bianca Panconi) è il primo giorno in ospedale dove deve iniziare il tirocinio che il padre, Cesare, l'ha costretta a fare. Nel frattempo, il primario deve difendere la scelta di avere assunto un cardiologo donna mettendo a rischio il suo ruolo: è una scommessa che rischia di mandare in fumo anni di sacrifici, ma lui si fida ciecamente di sua moglie.