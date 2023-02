Ora che Suor Angela non c'è più, Azzurra fatica a cavarsela senza di lei e a tenere a bada tutti i problemi che riguardano il Convento: la sua unica alleata è Suor Teresa, ma tra le due il feeling fatica a scattare. Comincia così la quinta puntata di Che Dio Ci Aiuti 7, la serie di Rai1 con Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon e Valeria Fabrizi, che torna dopo la pausa della settimana di Sanremo. Suor Teresa è costretta a condividere la sua missione con Azzurra e scoprirà che, in fondo, quella novizia un po’ stramba non è così male e ha un cuore grande. Ecco cos'accadrà nell'episodio in onda giovedì 16 febbraio.

Che Dio Ci Aiuti 7, le anticipazioni della quinta puntata

Azzurra (Francesca Chillemi) scopre che la new entry Suor Teresa (Fiorenza Pieri) potrebbe aiutarla a ristabilire l’ordine delle cose nel Convento e chiede consiglio a Suor Costanza (Valeria Fabrizi) per diventare una ‘suora perfetta’ e conquistarla. Nel frattempo, Suor Teresa si occupa della ricerca affidatagli dalla sorella, mentre Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Sara (Federica Pagliaroli) sono impegnati a vendicarsi contro la sua ex.

La nuova alleanza tra Azzurra e Suor Teresa

Ludovica (Emma Valenti) viene finalmente a sapere per quale motivo Ettore (Filippo De Carli) non vuole avere a che fare con lei. Azzurra e Cate (Ileana D’Ambra), intanto, si impicciano nella storia famigliare di un bambino del coro, arrivando ad una soluzione che provoca un cambio di prospettiva da parte di Suor Teresa: il tempo passa e senza rendersene conto la religiosa entrerà sempre più dentro quel mondo che le sembrava così distante.