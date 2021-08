Tra segreti e intrighi prosegue la faida tra le famiglie degli allevatori Sebastian Leitner e Lorenz Hube ma i colpi di scena rivoluzioneranno ogni cosa. Comincia così la seconda e ultima puntata de La casa tra le montagne, la mini serie tedesca proposta da Canale 5 e ambientata tra gli alpeggi incantati dell'Algovia: la morte accidentale di Peter, il figlio di otto anni di Sebastian, a causa di Lorenz, incrina per sempre i rapporti tra le due famiglie ma una svolta inaspettata rimette tutto in discussione. Ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo, in onda martedì 24 agosto.

La casa tra le montagne, le anticipazioni dell'ultima puntata

Marie decide di tenere il bambino ma non trova il coraggio di dire né al padre né a Georg della sua scelta e quest'ultimo nel frattempo chiede a Lisa Huber di rappresentarlo nella causa per l'affidamento di Lea. All'alpeggio arriva la sorella gemella di Lena, Leonie, e le due si scambiano l'identità così che Lena possa salvare il ristorante di Leonie dagli stravolgimenti che il suo socio Steffen vuole effettuare. Leonie fingendosi Lena bacia Christian in modo che lui non veda nella gemella solo la sua più cara amica ma la donna della sua vita.







Il bacio tra Georg e Marie Ufficio Stampa Mediaset





La pace tra Sebastian e Lorenz

Marie aspetta un figlio da Georg ma continua a non avere il coraggio di rivelarglielo. Grazie a Lisa lui riesce a evitare che la ex moglie porti fuori dalla Germania la loro figlia Lea. Tra Lisa e Florian resta tutto sospeso ma è chiaro che i due si amano ancora. Sebastian restituisce il denaro a Lorenz e i due tornano dopo una breve spiegazione ad essere amici: così Lorenz, Marie e Lisa possono restare all'Alpeggio.