Il rapporto tra Anna e Guido entra in profonda crisi: da quando è uscita dal coma, la donna è decisa a raccontare a Sole la verità sulla sua nascita, mentre il marito è contrario. Ce la farà la famiglia Borghi a resistere all'ennesimo scossone? Ruota attorno a questa domanda la terza puntata di Buongiorno Mamma 2, la serie di Canale 5 con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova che sta riscuotendo un buon successo in termini di ascolti e che questa settimana avrà eccezionalmente un doppio appuntamento martedì e venerdì. Ecco cos'accadrà nell'episodio un onda il 28 febbraio.

Buongiorno Mamma 2, le anticipazioni della terza puntata

Nel passato come nel presente, le bugie aleggiano sulla vita di tutti i componenti della famiglia Borghi. Agata (Beatrice Arnera) si trasferisce da Mauro (Thomas Santu) che ancora non le ha svelato di aver conosciuto Maurizia (Stella Egitto); Sole (Ginevra Francesconi) scopre per caso che Federico (Federico Cesari) sta lasciando l'Italia e per questo cerca di raggiungerlo all'aeroporto con l'aiuto di Colaprico (Domenico Diele), rientrato in città per scoprire il legame che c'era tra Maurizia e il defunto padre di Mauro.





Anna e Guido in profonda crisi

Intanto il rapporto tra Anna (Maria Chiara Giannetta) e Guido (Raoul Bova) entra in profonda crisi: lei è decisa a raccontare a Sole la verità sulla sua nascita, mentre Guido è di parere contrario. Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli) con un sotterfugio ruba alcune ricette al nonno medico, Francesca (Elena Funari) frequenta Paolo (Alessandro Cosentini) pur sapendo che è sposato e Sole incontra di nascosto Vincenzo Colaprico. Quando infine Agata scopre che Colaprico è in città, è costretta a rivelare a Anna e Guido un segreto a lungo celato.