Dopo otto anni, Anna si è finalmente svegliata dal coma e tra i primi ricordi ci sono l'aggressione subita e un misterioso braccialetto scomparso. Riuscirà a scavare nella memoria e capirà chi c'è dietro l'incidente? Comincia così la seconda puntata di Buongiorno Mamma 2, la serie Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannettache due giorni fa ha debuttato con ottimi ascolti, 3.458.000 telespettatori e il 21,2% di share, vincendo la serata. Segno che le vicende della famiglia Borghi appassionano il pubblico di Mediaset. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda venerdì 17 febbraio.

Buongiorno Mamma 2, le anticipazioni della seconda puntata

Il carillon ha risvegliato dei ricordi in Anna (Maria Chiara Giannetta) che, confusa, ritorna al giorno in cui otto anni prima è entrata in coma: la donna teme di essere stata aggredita da qualcuno che voleva fare del male a lei e a Michelino. Un'immagine in particolare continua a tornarle in mente: un braccialetto di cuoio che forse apparteneva a Maurizia (Stella Egitto). Mentre i figli si accorgono che la madre ha dei pensieri, arriva un giorno molto importante per Sole (Ginevra Francesconi): il battesimo di Nina. Anche nel passato assistiamo ad un battesimo: è quello di Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), durante il quale l'arrivo di persone indesiderate aveva creato una grande tensione tra Anna e Guido (Raoul Bova).





Anna e il mistero del braccialetto di Maurizia

Per Anna è arrivato il momento di concentrarsi sulla sua famiglia: Guido e i figli si stringono attorno a lei, che dopo otto anni di come si è finalmente risvegliata. Mentre Agata (Beatrice Arnera) si sente esclusa dal nuovo e delicato equilibrio familiare, viene contattata da Vincenzo Colaprico (Domenico Diele): il poliziotto, che ha cercato in ogni modo di scoprire le cause della scomparsa dell’amata Maurizia, vuole sapere se la ragazza è intenzionata a conservare qualcuno degli oggetti appartenuti alla madre. Agata lo prega di buttare tutto, ma forse qualcosa verrà risparmiato. E non sarà un oggetto qualunque.