Anna e Guido riusciranno a riunire la loro famiglia che sta andando in pezzi? La verità su Sole ha sconvolto tutti e i Borghi sono ormai profondamente divisi. Comincia così la quarta puntata di Buongiorno Mamma 2, la serie di Canale 5 prodotta da LuxVide con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, che si continua a registrare ottimi ascolti confermandosi uno dei titoli più riusciti della Fiction Mediaset delle ultime stagioni. Ma un altro colpo di scena avrà come protagonista Agata: qual è il segreto che nasconde Mauro? Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda venerdì 3 marzo.

Buongiorno Mamma 2, le anticipazioni della quarta puntata

Anna (Maria Chiara Giannetta) cerca un contatto con Sole (Ginevra Francesconi) che ha scoperto la verità e ha capito di essere la figlia di Maurizia (Stella Egitto): per questo è scappata e si è rifugiata da Mauro (Thomas Santu) e Agata (Beatrice Arnera) e non vuole parlare con nessuno. Anna e Guido (Raoul Bova) riusciranno a riunire la loro famiglia che sta andando in pezzi? A sorpresa, Agata gli suggerisce un'idea e un consiglio che forse può aiutarli. Intanto il poliziotto Colaprico (Domenico Diele) torna a Bracciano: ha rintracciato Mauro Rombi e sa anche che Agata lavora con lui.





Il segreto di Mauro sconvolge Agata

Colaprico scopre una verità sconcertante su Sole e si sfoga con Agata, che gli consiglia di tacere per il bene della ragazza. Mentre il piccolo Michelino (Marco Valerio Bartocci) cerca come può di riunire la sua famiglia, la sorella Francesca (Elena Funari) e Karim (Kelum Giordano) si avvicinano sempre più. Ma non manca un latro colpo di scena. Agata rimane profondamente turbata quando realizza che l'uomo di cui si è innamorata non è stato sincero: Mauro infatti le confessa di aver conosciuto Maurizia da bambino, al Binsky Point.