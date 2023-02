Quando la famiglia Borghi sta per ritrovare il sorriso grazie alla gravidanza di Sole, improvvisamente le condizioni di salute di Anna peggiorano dopo otto anni di coma. Che cos'accadrà quando madre e figlia vengono ricoverate nello stesso ospedale? Si annuncia ricca di colpi di scena la prima puntata di Buongiorno Mamma 2, la serie di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, che racconta le vicende di una famiglia speciale che si troverà ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà, tra segreti e verità inconfessabili. Ecco cos'accadrà nel primo episodio, in onda mercoledì 15 febbraio.

Buongiorno Mamma 2, le anticipazioni della prima puntata

La famiglia Borghi è alle prese con la gravidanza di Sole (Ginevra Francesconi) che sta per partorire, mentre le condizioni di Anna (Maria Chiara Giannetta), orma in coma da otto anni, subiscono un peggioramento. Preoccupato per la possibile pericolosità della convivenza di una donna in coma con una neonata, Guido Borghi (Raoul Bova) decide di chiedere un aiuto alla suocera Lucrezia (Barbara Folchitto): quando nuotando trova un orecchino in fondo al lago, Guido lo dona alla figlia Sole, augurandosi che ciò possa essere di buon auspicio.

La crisi di Anna spaventa la famiglia Borghi

Nel frattempo, Jacopo Borghi (Matteo Oscar Giuggioli) è sempre più attratto da Agata (Beatrice Arnera), ma la ragazza ha appena conosciuto Mauro (Thomas Santu), un giovane misterioso che sembra aver avuto un legame con Maurizia (Stella Egitto), la madre di Agata. E mentre Francesca (Elena Funari) è a Roma per studiare e non torna da molto tempo a casa, Jacopo vorrebbe trasferirsi ad Amsterdam per frequentare una scuola di musica, soprattutto dopo aver visto Agata in atteggiamenti troppo affettuoso con Guido. Improvvisamente a Sole si rompono le acque mentre Anna ha una crisi: madre e figlia vengono così ricoverate nello stesso ospedale.