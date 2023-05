Blanca 2: tutto sulla seconda stagione della serie con Zeno e la Giannetta

L'estate delle repliche sta per cominciare, anzi, è già cominciata con qualche settimana d'anticipo. Con alcune sorprese, come le ottime performance di ascolti di quel fenomeno di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, con la strepitosa Vanessa Scalera, che registra ottimi ascolti anche in seconda visione. Chissà come si comporterà un altro dei "pezzi forti" della fiction di Rai1, Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, le cui repliche sono previste a giugno la domenica e il lunedì in prima serata. Ed è una sorta di ripasso in vista di ciò che attende i telespettatori in vista della seconda stagione, le cui riprese sono terminate da poche settimane. Ecco tutto quello che sappiamo delle puntate in arrivo il prossimo autunno.

Blanca 2, tutto sulla serie con Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta

Dopo essersi imposta come uno dei fenomeni tv delle ultime stagioni, nei prossimi mesi Rai1 trasmetterà la seconda stagione di Blanca, la serie diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, scritta da Francesco Arlanch e Mario Ruggeri, crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. La protagonista, interpretata da Maria Chiara Giannetta, è appunto Blanca e la fiction racconta lo straordinario viaggio di questa giovane donna non vedente che riesce a realizzare il sogno che aveva sin da piccola: diventare una consulente della polizia. Blanca ha perso la vista quando era poco più che una bambina, in un drammatico incendio in cui è morta la sorella maggiore ma è riuscita a fare della sua mancanza la sua forza. Anche grazie alle sue doti nel décodage, cioè la capacità di analizzare nelle telefonate e nelle intercettazioni suoni e rumori che sfuggono ad un udito meno sviluppato del suo. Per questo ha fatto molta strada: ha imparato a muoversi con l’aiuto del suo fedele cane guida Linneo, uno splendido bulldog americano (che nella realtà si chiama Fiona e ha quattro anni), a orientarsi al buio, a leggere a fondo gli stimoli tattili, sonori e olfattivi, a ricostruire nella sua mente spazi e punti di riferimento.









Cos'accadrà nella nuova stagione della fiction di Rai1

In Blanca 2 i telespettatori entreranno ancora di più nel suo mondo e scopriranno segreti inaspettati sulla sua famiglia, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella vita della protagonista e in quella di chi le sta vicino. Ora che è diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, si troverà ad affrontare nuove e difficili sfide sul lavoro, che la porteranno ancora una volta ad essere protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro. Torneranno gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia (Sara Ciocca), che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, l’amica Stella (Federica Cacciola), l’affascinante ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno), che farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato. E ancora il commissario Bacigalupo (Enzo Paci) e anche Sebastiano - ovvero Nanni - interpretato da Pierpaolo Spollon, di cui si scopriranno nuovi lati inediti. Ma non è tutto, perché l'arrivo di alcuni nuovi personaggi costringeranno Blanca a fare i conti con il suo passato e a decidere chi vuole essere davvero. Blanca è stata la prima serie televisiva girata in olofonia, una vera e propria novità nel panorama della produzione audiovisiva, la tecnica che permette di riprodurre il suono in modo simile a come viene percepito dall'apparato uditivo umano: utilizzando semplici cuffie, per lo spettatore sarà come essere al posto di Blanca, sentire come lei sente e ricostruisce il mondo.