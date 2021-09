La rete di uno stalker minaccioso si stringe intorno al sostituto procuratore di Napoli Laura Piras e la squadra dei Bastardi trema ancora una volta. Comincia così la seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3, tornata su Rai1 sette giorni fa con ottimi ascolti che confermano l'attaccamento del pubblico alla serie con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini e Tosca d'Aquino, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Mentre i poliziotti provano a superare i postumi dell'attentato di cui sono stati vittime, sullo sfondo di una Napoli vibrante e piena di contraddizioni si moltiplicano i casi da affrontare. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda lunedì 27 settembre.

I bastardi di Pizzofalcone 3, le anticipazioni della seconda puntata

La scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito fa nascere un dilemma: è legittimo basare un'indagine solo su un'intuizione? È di questo parere la nuova arrivata tra i Bastardi, il commissario Elsa Martini (Maria Vera Ratti), una donna dai modi spicci e un passato scomodo alle spalle, oltre che una mina vagante per l'ispettore Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassmann) e i Bastardi. La sua presenza volitiva spariglia le logiche del gruppo e il sospetto aleggia su di lei: Elsa, appena prosciolta da un processo per la morte di un pedofilo, ha davvero ucciso un uomo a sangue freddo?

Laura Piras minacciata da uno stalker

Ma per i Bastardi la situazione è sempre più complicata. Il periodo successivo alla bomba fuori dal ristorante di Letizia rappresenta una svolta per i sopravvissuti, tra amori mai confessati, tentativi di far rivivere un passato ormai lontano e nuove scelte esistenziali. I membri della squadra rivelano aspetti nascosti della propria vita e della propria natura e nessuno è quello che sembrava. I giorni sono confusi e a tratti disperati e anche per questo il rapporto tra l'ispettore Lojacono e Laura Piras (Carolina Crescentini) ha una svolta inaspettata: dopo aver visto la morte in faccia, i due amanti decidono di rendere stabile il loro rapporto. Ma proprio quando tentano di essere felici, la rete di uno stalker minaccioso si stringe intorno alla Piras.