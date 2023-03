Amici 22: i concorrenti, la giuria e gli ospiti, guida completa al serale

È tutto pronto (spoiler compresi che in questo articolo non troverete) per il serale di Amici 22. Il talent ideato e condotto da Maria De Filippi approda alla fase più importante, quella finale, al via da sabato 18 marzo e vira sullo show con la competizione tra i quindici migliori allievi selezionati nel corso degli speciali domenicali, cominciati lo scorso autunno. Dopo essere stati divisi in tre squadre, guidate dai professori della "scuola" più famosa del piccolo schermo, si daranno battaglia a colpi di canzoni e coreografie per conquistare il titolo e la vittoria. A giudicarli quest'anno sarà una giuria tutta nuova.

Amici 22, i 15 allievi finalisti e le tre squadre

Coltivare il talento nel canto e nel ballo e dare ai ragazzi la possibilità di trasformare i loro sogni in realtà. Resta questo l'obiettivo principale di Amici di Maria De Filippi, come di mostrano alcuni obiettivi già concretizzati: a cominciare dai 25 inediti già pubblicati durante il programma per un totale di oltre 31 milioni di streaming complessivi sulle maggiori piattaforme, con una curiosità relativa a TikTok, dove i video contenenti il suono dei brani degli allievi hanno realizzato complessivamente 102.5 milioni di views. C'è poi chi ha vinto borse di studio, aperto concerti importanti (come la cantautrice Angelina e la ballerina Isobel, che hanno partecipato ai due show a Roma di “Elisa with Dardust”) e altri allievi hanno in agenda altri appuntamenti indimenticabili. Ma chi sono gli otto ballerini e i sette cantanti giunti al serale? E a che squadra appartengono? Aaron e Piccolo G (cantanti) con Ramon, Isobel e Gianmarco (ballerini) sono nel team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Angelina, Cricca e Ndg (cantanti), Maddalena, Samu e Megan (ballerini) appartengono alla squadra di Lorella Cuccarini ed EmanuelLo; Wax e Federica (cantanti), Alessio e Mattia (ballerini) sono guidati da Arisa e Raimondo Todaro.





Maria De Filippi Ufficio Stampa Fascino

La nuova giuria e gli ospiti della prima puntata

A giudicare le esibizioni co-ideate da Stephane Jarny, direttore artistico dello show di Canale 5 per il terzo anno consecutivo, sarà una giuria totalmente rinnovata. A sorpresa, la De Filippi ha punta infatti su Cristiano Malgioglioo, GiuseppeGiofrè (ballerino di fama mondiale che ha ballato anche in tour con Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande e Camilla Cabello, lanciato proprio da Amici) e MicheleBravi. Gli ispiti della prima puntata saranno Pio e Amedeo, che venerdì 24 marzo debutteranno in prima serata con lo show Felicissima Sera – All Inclusive.

Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè Ufficio Stampa Fascino

Chi sono i favori per la vittoria?

Le quotazioni sono variabili ma tutti gli scommettitori sembrano essere d'accordo: la super favorita per la vittoria èAngelina. Ma comunque vada, la figlia d'arte (è la secondogenita di Mango e di Laura Valente) ha già spiccato il volo: il talento è nel dna, ha un timbro speciale e una presenza scenica notevolissima. Il secondo favorito è Wax, che non solo avrà l’opportunità di essere il protagonista di un live show tutto suo all’Alcazar a Roma ma ha già realizzato un video musicale del suo inedito con due dei più grandi registi di videoclip, Giacomo Triglia e Fabrizio Conte. Il terzo è un altro cantante, Cricca, che ha avuto modo di esibirsi a Capodanno in musica, su Canale 5. Ma occhio ai ballerini, perché il livello quest'anno è alto. Brillano Samu,scelto dal coreografo David Parsons per esibirsi al Teatro Olimpico di Roma nello spettacolo della Parsons Dance Company (insieme alla ballerina professionista Elena D’Amario); Alessio, che non solo ballerà in una data dello spettacolo Open di Daniel Ezralow (coreografo di fama mondiale) ma si esibirà anche nei maggiori teatri e festival italiani con l’opera rock Shine! Pink Floyd Moon. Infine, Mattia, Maddalena e Ramon parteciperanno il prossimo luglio al gran galà della danza Carla Fracci Mon Amour.