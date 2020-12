Accordo Sky-Amazon per vedere i contenuti sulle reciproche piattaforme

Dopo le richieste pressanti degli utenti, finalmente Sky e Amazon hanno annunciato un accordo di che consentirà agli utenti di fruire dei contenuti proprietari sulle reciproche piattaforme.

Questa collaborazione a lungo termine colma un gap che da molto tempo generava malumore e frustrazione tra gli utenti. A partire da oggi Prime Video è disponibile sui dispositivi Sky Q e Now TV, mentre l'app Now TV sarà disponibili sui dispositivi Fire TV da inizio 2021. Questa partnership permetterà ai clienti in Italia, Regno Unito, Irlanda, Austria e Germania di guardare le serie TV più premiate e chiacchierate, film e sport da Sky e Prime Video in un unico posto, giusto in tempo per Natale.

Con il debutto a dicembre di nuove serie Amazon Original come il survival-drama The Wilds e The Grand Tour: A Massive Hunt, questo accordo apre nuove opportunità di intrattenimento per i clienti di Sky e Now TV, tutto in un unico posto. Gli appassionati di cinema avranno accesso ad un'ampissima selezione di film su Prime Video, tra nuove uscite e classici per la famiglia, tra cui anche Borat Subsequent Moviefilm, Uncle Frank e I'm Your Woman per una maratona cinematografica.

Analogamente gli utenti che dispongono dei dispositivi Fire TV potranno scaricare l'applicazione di Now TV accedendo quindi al catalogo dei contenuti on demand della piattaforma Sky (come Chernobyl, Das Boot e Gomorra), accedendo alle produzioni originali in esclusiva ma anche a molti appuntamenti trasmessi da Sky Sport e ai film di Sky Cinema.

Il Pass Cinema e Intrattenimento include le Serie TV e le produzioni Sky Original più premiate, una scelta di oltre 1000 film, gli show più amati e i documentari di scienza, natura ed arte. Aggiungendo il Pass Kids con soli 3 euro in più al mese si ha inoltre accesso ad un'ampia selezione di programmi per bambini e ragazzi con canali dedicati come Cartoon Network e Boomerang.

A partire dall'inizio dell'anno prossimo l'applicazione Now TV sarà disponibile sui modelli Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K.