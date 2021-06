We are the people: l'inno degli Europei scritto da Bono e Martin Garrix

Martin Garrix, Bono e The Edge degli U2 saranno i protagonisti della cerimonia di apertura di UEFA EURO 2020 allo Stadio Olimpico di Roma, con una performance virtuale che precederà il fischio di inizio dei campionati europei di calcio

I tre eseguiranno We are the people, inno ufficiale di UEFA EURO 2020. Il brano è un mix tra le sonorità degli artisti coinvolti: Bono ha composto il testo e alcune melodie insieme a Garrix, mentre The Edge ha impreziosito il brano con i suoi celebri riff di chitarra.

La collaborazione tra due icone del rock ed uno dei più grandi DJ/produttori al mondo, Martin Garrix, prenderà vita, con una performance virtuale in cui i tre artisti, immersi in una riproduzione 3D dello Stadio Olimpico di Roma, si esibiranno sulle note di We are the people, durante la cerimonia di apertura della competizione, poco prima del fischio d'inizio della prima partita del torneo tra Italia e Turchia.



La performance, ricreata come se si trattasse di un concerto dal vivo in un vero stadio, intreccerà i versi della canzone, colmi di speranza e positività, a potenti immagini create grazie alla tecnologia, come il campo da gioco che si trasforma in una fiamma bianco-azzurra, campi di energia creati da milioni di particelle di luce e Bono proiettato sul palco che offrirà una potente ma intima performance vocale che risuonerà insieme ai milioni di persone che assisteranno da casa.

L'esibizione è stata registrata in modernissimi studi di motion control a Londra e all'Olimpico di Roma, per ricreare l'ambiente dello stadio in 3D. Alla luce della ridotta presenza del pubblico all'interno degli 11 stadi delle città che ospiteranno il torneo la UEFA ha lavorato con gli artisti ad un'esperienza che potesse essere il più inclusiva e coinvolgente per tutti.