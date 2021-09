Vasco Rossi svela la cover di Siamo qui, il nuovo album

"Siamo qui, Pieni di guai..Queste sono le prime due frasi della prossima canzone .. E i guai NON sono quelli del COVID.. Stay tuned". Così Vasco sui suoi social ha dato il via alla campagna di presentazione del nuovo disco..

“Super Anteprima mondialeuniversale Abusivissima…Ecco a voi la copertina del mio prossimo album" ha scritto sui suoi profili mostrando l'immagine della cover del nuovo disco che verrà pubblicato il 12 novembre.

Da lunedì 13 settembre prenderà il via il preorder dell'album su Amazon.it. Che sarà disponibile in diverse versioni: un doppio Lp colorato e autografato, 2 Lp nero standard, CD Deluxe Amazon, CD Digipack e un Box Deluxe numerato, in edizione limitata e numerata di 2000 copie che conterrà il cd, 2 Lp Neri, il 45 giri con il singolo SIAMO QUI, il 45 giri con 2 versioni in acustico, oltre ad una T-shirt, un cappellino col logo dell'album e un libro fotografico.

Il nuovo tour di Vasco prenderà il via a Trento, il 20 maggio 2022 in occasione dell'inaugurazione della Trentino Music Arena.

Queste le altre date:

24 maggio 2022 • Milano, Ippodromo Milano Trenno

28 maggio 2022 • Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

3 giugno 2022 • Firenze, Visarno Arena

11 + 12 giugno 2022 • Roma, Circo Massimo