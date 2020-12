Sanremo 2021: i 26 big in gara

Ieri Sera Amadeus ha annunciato i 26 nomi degli artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 che andrà in scena il prossimo marzo (dal 2 al 6). Una rivoluzione anagrafica (fatta eccezione per Orietta Berti) con il coinvolgimento di cantanti che incontrano il favore del pubblico più giovane. Ma vediamo i big in gara nel dettaglio:

Francesco Renga (Quando trovo te)

Coma Cose (Fiamme negli occhi),

Gaia (Cuore amaro),

Irama (La genesi del tuo colore)

Fulminacci (Santa Marinella)

Madame (Voce),

Willie Peyote (Mai dire mai - La locura)

Orietta Berti (Quando ti sei innamorato)

Ermal Meta (Un milione di cose da dirti)

Fasma (con Parlami)

Arisa (Potevi fare di più)

Gio Evan (Arnica)

Maneskin (Zitti e buoni)

Malika Ayane (Ti piaci così)

Aiello (Ora)

Max Gazzè (Il farmacista),

Ghemon (Momento perfetto),

La Rappresentante di Lista (Amare);

Noemi (Glicine),

Random (Torno a te),

Colapesce e Di Martino (Musica leggerissima),

Annalisa (Dieci),

Bugo (E invece sì),

Lo Stato Sociale (Combat Pop),

Extraliscio feat. Davide Toffolo (Bianca luce nera),

Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome)