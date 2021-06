Ripartono i concerti. Ecco il cartellone dell'estate

Non sarà un'estate all'insegna del silenzio: la grande macchina organizzativa dei concerti si è rimessa in moto con un calendario che copre l'Italia a macchia di leopardo e si arricchisce ogni giorno di nuovi eventi. Le regole sono chiare: niente folle oceaniche, solo piccole esibizioni, quasi esclusivamente open air, con mascherina e in spazi che consentono un adeguamento distanziamento. «Mille persone nelle esibizioni all'aperto a partire dal 1° giugno, e 500 in quelle al chiuso, dal 1° luglio.

In seguito, a seconda dell'andamento epidemiologico e delle caratteristiche delle location, il numero di spettatori all'aperto potrà essere maggiore. Queste deroghe spettano a comuni e regioni: l'Arena di Verona, per esempio, potrà ospitare «fino a seimila persone» spiega Enzo Mazza, presidente della Federazione industria musicale italiana.

«Per quanto riguarda le mascherine si seguono le regole nazionali e regionali. Quindi, a oggi, andrebbero indossate. Resta da capire poi la funzione in questo ambito del green pass che attesta di aver ricevuto il vaccino o di essersi sottoposti a tampone negativo. Per il momento non ci sono indicazioni, ma è chiaro che con il green pass cambierebbero le regole d'ingaggio, anche per le discoteche che al momento restano chiuse» spiega Mazza.

In attesa di sviluppi, l'estate che sta per iniziare sarà il trionfo dell'unplugged, ovvero degli show con palchi ridotti, senza effetti speciali e con un approccio sonoro prevalentemente acustico. Ed è proprio qui che entra in campo il fattore Italia, il Paese che più di ogni altro al mondo è disseminato di location naturali perfette per la musica live in versione intima. Come l'Anfiteatro dell'Anima a Cervere (Cuneo) dove Antonello Venditti si esibirà il 6 luglio, o l'Area Convento di Morrovalle (Macerata) che il 23 luglio ospiterà Fabrizio Moro.

O, ancora, il Parco naturale di Lama Belice a Bitonto (Bari) che si animerà il 20 luglio con il concerto di Francesco De Gregori; Forca Canapine, il valico sui Monti Sibilini (tra Umbria, Marche e Lazio) dove il 22 agosto andrà in scena Francesca Michielin con uno show speciale in alta quota, e l'Arena Dante di Messina con lo spettacolo di Piero Pelù (13 agosto).Luoghi suggestivi dove fruire la musica in una modalità inedita, lontana anni luce dalle esibizioni kolossal negli stadi, tutte rinviate al 2022.

Niente concerti quindi per Ligabue, Vasco Rossi, Ultimo, Salmo e Max Pezzali, così come per tutte le star internazionali che avrebbero animato i grandi festival all'aperto. Un'infinita serie di posticipi che trasformerà la prossima estate in una maratona senza precedenti di concerti ad altissima affluenza: da Bruce Springsteen ai Guns N' Roses, passando per Queen, Green Day, Iron Maiden ed Eric Clapton.

Si esibirà invece quest'estate in Europa, Zucchero (che ha rinviato gli spettacoli sold-out all'Arena di Verona all'anno prossimo) tra Austria, Svizzera, Spagna e Francia (a breve verranno rese note le date), con una manciata di live unplugged in un'inedita formazione che, oltre a lui, comprende altri due musicisti.

Rigorosamente chitarra e voce il ritorno dal vivo di Umberto Tozzi che dal 5 giugno al 18 agosto sarà impegnato nel tour denominato Songs con tutte le sue hit in una versione finora inedita. Tra le buone notizie legate alla ripresa degli show c'è anche il ritorno in Italia di alcune star internazionali: Ben Harper e la sua chitarra saranno a Palmanova (Udine) il 15 luglio e a Perugia, nell'ambito di Umbria Jazz, il 16.

Dopo diciotto mesi di assenza dal palco, tornano i leggendari Jethro Tull con quattro spettacoli per gli amanti del folk e del progressive rock anni Settanta: il 24 luglio a Brescia, il 26 a Cervere (Cn), il 29 a Cattolica e il 30 alla Villa Bertelli di Forte dei Marmi.

Per gli amanti del blues e del jazz l'evento da non perdere è il mini tour italiano di due giganti: Robben Ford e Bill Evans che presenteranno lo spettacolo Miles, Blues and Beyond, il 4 luglio al Vittoriale di Gardone Riviera, il 5 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 14 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (To).

Al Torino jazz Festival, il 25 giugno, andrà in scena un concerto tributo all'ultimo album di David Bowie, Blackstar: Protagonisti dell'evento il sassofonista Donny McCaslin (il cui apporto alle canzoni di Blackstar è stato decisivo) e la cantante bassista Gail Ann-Dorsey, storica collaboratrice del Duca Bianco del rock.

Capitale europea della lirica e della classica sarà ancora una volta Verona con la sua Arena: il 19 e 1l 22 giugno Riccardo Muti dirigerà il concerto per il 150esimo anniversario dell'Aida di Verdi. A seguire il Nabucco (3 luglio) e la Traviata il 16.

La musica è tornata, gli spalti si ripopolano (nel rispetto delle regole di sicurezza) e i lavoratori dello spettacolo escono dal tunnel: si poteva fare di più? Forse sì, ma questo è il primo fondamentale passo per chiudere l'era del silenzio e delle arene desolatamente vuote.