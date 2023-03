Il primo album di LØREN è la prova che avevamo bisogno che il punk rock non è morto

Vi ricordate il punk rock grintoso old-school che abbiamo amato negli anni Novanta e nei primi anni Duemila? Ebbene, se vi dicessimo che un artista di 28 anni proveniente dalla Corea del Sud sta facendo rivivere il mito lavorando non su una completa resurrezione del genere come lo conosciamo, ma infondendolo con riff e influenze rinvenute dalla musica moderna?

LØREN, il cui vero nome è Lee Seung-Joo, è quello che possiamo definire un prodigio della musica. Cantante, autore e produttore sotto la famosa THEBLACKLABEL (sì, la sussidiaria della YG Entertainment fondata nel 2015 da uno dei produttori più influenti del settore, Teddy), è stato dietro a successi come ACT I. 개소리 (BULLSHIT) dei GDRAGON, CLASSY SAVAGE degli iKON e You Never Know, Pretty Savage e Lovesick Girl delle BLACKPINK, di cui è anche protagonista maschile nel video musicale.

Ora LØREN sta intraprendendo un nuovo viaggio come artista solista. Questo visionario musicista alt-rock coreano ha firmato ufficialmente con l'iconica etichetta discografica 88rising e ha annunciato l'uscita del suo EP di debutto, Put Up a Fight (potete ascoltare l'album in streaming qui).

La bravura musicale di LØREN è nota al pubblico grazie alla pubblicazione di tre singoli di grande successo che hanno guadagnato oltre 14 milioni di visualizzazioni in meno di un anno dalla prima uscita nel 2020 di Empty Trash to Need (ooo-eee) e All My Friends Are Turning Blue nel 2021.Con i suoi visual unici, LØREN è diventato il volto del marchio di lusso Saint Laurent e può essere visto sulle copertine di molte riviste di moda.

Panorama.it l'ha intervistato in esclusiva.



Piacere di conoscerti, LØREN. Puoi presentarti ai lettori di Panorama?

Ciao lettori di Panorama! Sono Løren e sono un cantautore coreano. Grazie per avermi invitato qui. Sono molto felice di essere qui.

Il tuo primo EP... Congratulazioni! Come hai scelto il titolo Put Up a Fight?

Penso che il titolo rifletta un certo senso di resistenza che ho cercato di mostrare attraverso la mia musica. Amo la direzione della musica moderna, ma sentivo anche che la cultura che amavo veniva lasciata nel passato. È stata la mia personale lotta contro la normalità della musica, se questo ha senso.

Di quale canzone di questo EP ti senti più orgoglioso? E perché?

Sono un critico piuttosto severo di me stesso, e non posso dire di essere veramente orgoglioso di nessuna di esse. Se dovessi scegliere, direi che Panic e Temporary sono alcuni dei brani che sento più personali in questo momento della mia vita.

I tuoi brani parlano a chi li ascolta affrontando temi come l'isolamento e la salute mentale. Pensi che la tua musica possa avere un potere curativo su chi la ascolta?

Lo spero vivamente, ma voglio che le persone traggano dalla mia musica tutto ciò che decidono di trarre. Credo che le mie intenzioni siano meno importanti di come ogni persona interpreta la mia musica, e voglio che ognuno abbia la sua personale interpretazione. Alla fine sono tutti corretti.

Sei entrato a far parte del roster di 88rising. Quali sono le tue aspettative?

Le mie aspettative sono già state superate di gran lunga a questo punto. Tutti quelli che ho incontrato sono stati fantastici e Head in the Clouds era uno dei miei festival da sogno. Sono molto onorato e non vedo l'ora di scoprire cosa succederà con loro.

Voglio scavare più a fondo nei tuoi lavori musicali. "Il tempo va avanti. Con o senza di te". Questa frase segna l'inizio dell'MV di All My Friends Are Turning Blue. Ti sembra di correre contro il tempo, LØREN?

Credo proprio di sì. A volte è molto difficile per me capire se mi sto impegnando troppo o non abbastanza. Penso che il movimento del tempo sia crudele, in un certo senso, e spero di lavorare e creare a un ritmo che non mi lasci rimpianti in futuro.

Adoro le vibrazioni punk-rock retro della canzone (All My Friends Are Turning Blue). E il video sembra uscito direttamente da un programma di MTV dei primi anni 2000. Quindi sono curiosa di sapere una cosa: se dovessi definire te stesso in base alle canzoni che hanno contribuito a plasmare la tua vita, quali sarebbero?

Grazie! Lo apprezzo molto. Penso che il video di Someday dei The Strokes sia stato di grande ispirazione per il video, e che quella canzone sia una delle mie preferite di sempre. Il video mi ha anche portato a iniziare a esibirmi con alcuni dei miei amici, e già questo lo rende molto speciale per me.

Hai lavorato con l'élite di questo settore: un nome a caso, G-DRAGON. Puoi ricordare l'esperienza con noi?

Onestamente, all'epoca ero un produttore piuttosto inadeguato e ho lavorato principalmente sulla traccia piuttosto che lavorare nella stessa stanza con GD. Comunque sia, è stato uno dei miei idoli crescendo, ed è stato surreale vedere qualcosa che ho creato diventare parte del suo lavoro.

E poi ci sono le BLACKPINK. Le ragazze hanno un ruolo fondamentale nella tua vita. Hai lavorato come paroliere per molte delle loro canzoni; una di queste è Lovesick Girls, di cui hai fatto anche parte del video musicale. Cosa hai imparato da loro?

Lovesick Girls è stata la prima volta che ho "recitato" davanti a una telecamera, e devo dire che è stato piuttosto spaventoso. Le ragazze mi hanno aiutato moltissimo e i loro consigli mi aiutano ancora oggi. Nel complesso è stata un'esperienza straordinaria e, essendo io stesso un Blink, è stato molto stimolante per me interagire con loro personalmente.

Sogni collaborazione in questo momento?

Alcuni artisti che rimangono sempre nella mia playlist di recente sono The Mezingers, Hot Mulligan, Turnover, Joji e Kennyhoopla. A prescindere da questa lista, sono molto ansioso ed entusiasta di uscire dalla mia cerchia personale e iniziare a lavorare con altri artisti in generale.

Sei davvero un ragazzo straordinario. A livello visual sei incredibile. E la moda lo sa, visto che lei è uno dei volti di Saint Laurent. Che impatto ha avuto la moda sulla tua vita?

Sono molto lusingato, anche se non so se sono necessariamente d'accordo con te. Mi sono sempre vestito studiando come si vestono le persone che idolatravo, e credo che la moda sia uno dei modi migliori per esprimere se stessi. YSL è sempre stato il mio marchio preferito di tutti i tempi, e ancora mi stupisce il fatto di essere così fortunato da avere questo rapporto straordinario con loro.

Hai uno stile piuttosto unico. Se dovessi scegliere un capo di abbigliamento che potresti indossare ogni giorno, quale sarebbe e perché?

Uno molto ovvio: i jeans skinny. Non ricordo nemmeno la prima volta che li ho indossati, ma da allora non sono più tornato indietro. Ricordo ancora di aver frugato nei negozi dell'usato e persino nei jeans femminili per trovare quelli che mi andassero bene. Prima di trovare YSL.

Voglio tornare alla tua carriera musicale. Quando hai sentito per la prima volta che seresti diventato un musicista?

Ho sempre "saputo" che sarei diventato un musicista, se questo ha un senso. Non posso definirla una decisione o individuare un momento specifico, perché per me era così ovvio. Il me tredicenne, il me ventenne e il me di oggi sono sempre stati uguali nel modo in cui voglio vivere la mia vita.

Ho un'ultima domanda: chi è LØREN qui e ora?

Sono un musicista che (si spera) restituirà il debito agli altri nel modo in cui la musica mi ha aiutato ad affrontare la mia vita. Fisicamente sono negli Stati Uniti per la prima volta e devo dire che è stato davvero incredibile essere qui. Nel complesso, sono una persona in continua evoluzione (ancora una volta con speranza).









Watch Folks' MV