Loi " Bad Idea", La nuova voce blue-eyed soul venuta dalla Germania

Identity Card



Nome di battesimo: Leonie in arte Loi, Età: 19 anni, Nazionalità: tedesca (nata a Mannheim)

Peculiarità: a 14anni Loi aveva già capito cosa voleva essere da grande, e lo stesso valeva per chi le sta accanto. Come la sua famiglia, fatta non a caso di musicisti. A questo proposito Loi racconta. "Mia madre è il mio portafortuna, ama cantare tanto quanto me, cantava in una band indie. Ovviamente le importava della scuola e del resto, ma crede davvero in me e nelle mie possibilità nell'industria musicale”.

Per quanto oggi le tappe si brucino in fretta, e il lasso di tempo per maturare esperienza è un battito di ciglia imposto dal mercato, la giovanissima Loi ha una breve ma significativa esperienza alle spalle. Artista di strada con la sua inseparabile chitarra (avete presente Glen Hansard nel film "Once (Una volta)"?!) si è fatta le ossa con la migliore palestra di vita possibile. La sua cover per pianoforte di "Blinding Lights" di The Weeknd, ha ricevuto oltre 30 milioni di stream fino ad oggi, il video è stato cliccato otto milioni di volte e ci sono oltre 1 milione di creazioni su TikTok per la versione acustica soul di Loi. https://vm.tiktok.com/ZMLnFWAjj/



Ciò ha impressionato anche il produttore statunitense Tommy Brown (Ariana Grande, The Weeknd, BTS, tra gli altri), che l'ha invitata a Los Angeles per una collaborazione.

Il mondo si è accorto di lei in breve tempo, come dimostra la partecipazione a "The Voice Kids" 2017 (è stata AllStar in 10 Edizioni di The Voice Kids) e il fatto di esservi tornata come ospite davanti ai giudici capitanati da Alvaro Soler, per presentare il brano inedito Pick Up.

Il primo vero successo era arrivato con I Follow, canzone della colonna sonora dell'ultimo capitolo della saga cinematografica tedesca «Ostwind», per poi essere scelto come tema musicale della campagna di McDonald's tedesca per il Natale: un vero trionfo in Germania.





Loi - Bad Idea (Official Music Video) www.youtube.com

Il singolo odierno della nuova voce blue-eyed soul venuta dalla Germania, si chiama Bad Idea. Sì, la voce calda e appassionata di Loi è il fulcro assoluto, ed è su questo che vogliamo soffermarci. Perché in questo brano viene celebrata trionfalmente: l'immediatezza pop degli arrangiamenti, così attuali e così eleganti, sono il vassoio d'argento su cui le corde vocali di Loi ballano sprizzando colore. Un colore soul bianco, proprio perché il bianco è l'unione di tutte le sfumature cromatiche: che da Loi irradiano, che da Loi impattano direttamente l'anima del fortunato ascoltatore.





Il Videoclip Bad Idea

Chi aspetta impazientemente alla finestra la nostra Loi? Il proprio amore reale? O magari quello agognato? Di certo le ore passano su questa sensazionale veduta di una qualunque City fatta di grattacieli che gareggiano a chi tocca per primo le nuvole.

Mattino, pomeriggio, sera, notte fonda: le luci si alternano ma il senso di attesa trepidante di Loi rimane immutato. Prende in mano il cellulare: un invito forse? Un messaggio provocatorio?

In parallelo, il montaggio ci mostra un cavaliere sul suo destriero. Indossa un casco e il puledro è una vespa: ma pensando alle favole moderne come Pretty Woman, va benissimo anche così. Alla fine "il mistero" si rivela. Che sia ironico, o romantico, ad ognuno il proprio finale!





Tik Tok generation

Le nuove generazioni si esprimono qui, ormai lo sanno anche le pietre. Per conoscere Loi vale la pena visitare la sua pagina di Tik Tok. https://www.tiktok.com/@loimusic

Bastano pochi video per comprendere come la simpatia e l'autoironia siano un marchio di fabbrica del suo essere social. L'esempio più curioso riguarda la provocazione di un utente, il quale per complimentarsi della sua voce ha dichiarato che Loi avrebbe potuto cantare qualsiasi cosa, anche un menù. Ecco cosa ha affermato in proposito l'artista:

Ho pensato fosse un'idea carina e ho cantato una ricetta per il pancake: è stato molto divertente!

Come risultato il suo video del "pancake cantato" ha avuto 2,4 milioni di visualizzazioni su TikTok. Not bad!





Loi by Numbers

SOCIAL MEDIA

TikTok: 390.000

Instagram: 69.900

YouTube: 130.000 / 15Mio Views

Spotify: 1 Mil Montlys





I Follow

10 Mio Streams

Soundtrack of German movie saga Ostwind

McDonalds Christmas campaign song (Germany `21)

Blinding Lights

8,4 Mio YouTube Views

25Mio Streams

4,9Mio Views on TikTok

1.2Million Sound Creations on Instagram / 433,5k on TikTok (More than the original!)

Melody

2,3 Mio Streams

Pancakes Recipe

2,4Mio Views on TikTok





Blue-eyed soul sì, ma con la «voglia»

Parlando di social e di autoironia, un altro esempio che ben rappresenta lo spirito della giovane cantante di Mannheim, riguarda la sua voglia. Abbiamo definito il suo mondo musicale blue-eyed soul. Vicino a uno dei suo bellissimi occhi non passa inosservata una voglia. E se molte ragazze della sua età avrebbero reagito a questa caratteristica vivendola come un complesso, per Loi è una peculiarità da mostrare con orgoglio. Con ironia risponde ai numerosi messaggi in cui gli utenti le chiedono di rimuoverla, e con le sue risposte trova innumerevoli post di solidarietà anche da parte di altre ragazze che hanno peculiarità simili. Nell'era del bullismo 2.0 via social, tutti dovremmo prendere esempio da Loi.





Lo stemma

Se Loi avesse un vessillo, la frase perfetta da mettere in evidenza sarebbe questa sua dichiarazione:

Credo davvero che con la speranza e la determinazione si possa ottenere qualsiasi cosa. Basta aggiungere un po' di gioia.