Le 15 migliori canzoni internazionali del 2020 (finora...)

Qualche giorno fa hanno suscitato reazioni piccate, da parte soprattutto dei musicisti della vecchia guardia, le parole di Daniel Ek, Ceo di Spotify, azienda leader nei servizi streaming, secondo il quale oggi un artista "non può fare un disco ogni tre o quattro anni e pensare che sia sufficiente. Gli artisti che oggi ce la fanno capiscono che si tratta di coinvolgere i fan. Si tratta di mettersi al lavoro, di creare uno storytelling attorno all'album e intrattenere un dialogo continuo coi fan".

Apriti cielo. Da Mike Mills a Mike Portnoy, da Dee Snider a Jack Garratt, sono stati numerosi gli artisti che hanno contestato le parole del Ceo di Spotify e la mercificazione della musica, ma è innegabile che Ek abbia colto il punto: oggi le major sono sempre meno interessate all'album "fisico", se non nelle fruttuose ristampe deluxe degli album degli anni d'oro del rock, e sempre più ai singoli, il cui successo o meno è determinato dal numero degli stream digitali, prima ancora che dai passaggi radiofonici.

La tendenza è quindi sempre più quella di pubblicare singoli brevi, in linea con le tendenze musicali del momento (oggi dominano trap e reggaeton), senza praticamente intro o grandi sviluppi strumentali, funzionali a un ascolto veloce e distratto sui propri device digitali.

Per fortuna, anche in un anno complicato come il 2020, non mancano le canzoni di qualità, dal rock al rap, dal funk all'r&b, che abbiamo selezionato tra i brani pubblicati negli ultimi mesi. Gli ultimi lavori Bob Dylan, Pearl Jam Ac/Dc e Deep Purple dimostrano che il rock, sebbene sempre meno ascoltato dai giovani, è ancora vivo e vegeto, mentre Run The Jewels e Pharrell Williams dimostrano come si possa ancora fare rap coniugando contenuti conscious a qualità musicale. Jessie Ware, Róisín Murphy e Dua Lipa strizzano l'occhio agli anni Ottanta, mentre artisti come Fantastic Negrito e Alicia Keys confermano l'ottimo periodo della musica r&b e soul contemporanea.

ECCO LA NOSTRA TOP 15

Pearl Jam - River Cross

Run The Jewels - Ju$t ft. Pharrell Williams and Zack de la Rocha

No time to die - Billie Eilish

Bob Dylan - False prophet

Fantastic Negrito - How Long?

Bruce Springsteen - Letter to you

Deep Purple - Throw my bones

Pharrell Williams - Entrepreneur ft. JAY-Z

Gorillaz feat Robert Smith - Strange Timez

Marilyn Manson - We are chaos

AC/DC - Through the mists of time

Dua Lipa - Break my heart

Róisín Murphy - Murphy's Law

So done – Alicia Keys ft. Khalid

Jessie Ware - Spotlight