Gianluca Grignani celebra il suo disco cult al Forum di Milano

La Fabbrica di Plastica, venne pubblicato il 20 maggio 1996. Il suo autore veniva dal successo trionfale di Destinazione Paradiso, una ballad pop non scontata ma dalla melodia facile, perfetta per ottenere un posto al sole nella programmazione radiofonica e per conquistare i cuori e le orecchie delle adolescenti. Quello era il Gianluca Grignani che tutti conoscevano. Nessuno avrebbe mai immaginato un secondo disco così spiazzante nel segno del rock viscerale, un album elettrico caratterizzato da chitarre distorte, atmosfere cupe vicine al grunge e fughe psichedeliche.

Un disco contro l'omologazione, anche musicale, un cambio di rotta estremo, che Grignani ha pagato in termini di vendite e popolarità, ma che di sicuro ne ha accresciuto in maniera sostanziale la credibilità come artista. Dalla title track a Più famoso di Gesù, passando per la straordinaria linea melodica di L'allucinazione, tutte le canzoni di questo disco viaggiano a un livello molto alto. Dal punto di vista della scrittura, ma anche dell'esecuzione, della scelta delle sonorità. Adesso, 25 anni dopo, quell'album, incompreso ma decisamente ispirato, verrà celebrato con un concerto ad hoc in cui La fabbrica di plastica sarà suonato dall'inizio alla fine insieme ad altre hit del repertorio di Grignani.

Un bella occasione per riascoltare live una manciata di brani che erano e sono a pieno titolo nella storia del rock italiano.

La Fabbrica di Plastica and only the best

Sabato 29 Gennaio 2022 Assago (MI), Mediolanum Forum

