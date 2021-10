Goblin: l'arte delle colonne sonore thriller/horror

Quella dei Goblin è una storia indissolubilmente legata alle colonne sonore di alcuni film memorabili, resi tali anche grazie al contributo dei brani della band di Claudio Simonetti. Tra le tante soundtrack firmate Goblin ci sono quelle per le pellicole cult di Dario Argento, ma anche i brani che accompagnano le immagini dei film di di George A. Romero, Ruggero Deodato, Sergio Martino, Lucio Fulci, Lamberto Bava, Castellano & Pipolo e Salvatore Samperi.

The Very Best Of - Volume 1, uscito nel 2018, conteneva nuove versioni di brani senza tempo come Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Dèmoni, Il Cartaio, Tenebre e Dawn of the dead.

The Very Best Of - Volume 2, pubblicato a fine settembre, include invece nella tracklist Roller e Aquaman tratti dall'album della band intitolato Roller. La prima è una classica mini suite in stile Goblin tra atmosfere dark e progressive rock, una fusione che è uno dei tratti tipici del sound della band italiana: tastiere prominenti, ritmica incalzante e pathos negli arrangiamenti.

A impreziosire Gamma è invece l'accattivante linea melodica che caratterizza quattro minuti di grande musica. Il brano, colonna sonora dell'omonimo sceneggiato TV è stato composto dal padre di Claudio, il maestro Enrico Simonetti.



Ha l'approccio la potenza di un brano a metà strada tra i Deep Purple i Dream Theater, Death Farm, commento sonoro del film di Dario Argento con lo stesso titolo. Decisamente intrigante anche Hands of Steel, colonna sonora del film Vendetta dal Futuro/Hands of Steel, diretto da Sergio Martino, un classico brano prog sostenuto dai disegni ritmici del basso e da una chitarra solista di grande impatto. A ulteriore dimostrazione della versatilità musicale del band due riusciti remake di Halloween, dal film di John Carpenter, e Tubular Bes, il capolavoro di Mike Oldfield.

Accompagnare le immagini dei film thriller/horror è un'operazione complessa che richiede creatività, intuito, esperienza musicale e un sound con un concept molto preciso. E in quest'arte i Goblin eccellono da sempre...

I brani presenti in The Very Best Of - Volume 2 sono suonati dalla nuova formazione della band che comprende: Claudio Simonetti: Tastiere, Daniele Amador, Chitarra Cecilia Nappo, Basso e Federico Maragoni, batteria.