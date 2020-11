«Entra in Contatto». Stasera il concerto esclusivo dei Negramaro

Contatto. Il nuovo album dei Negramaro, in uscita domani 13 novembre, è un messaggio per tutti. «Contatto è diventata la parola più importante e ambita del pianeta terra» ha spiegato la band durante la conferenza stampa (ovviamente digitale) di stamattina. «Mi sono reso conto che quella parola che ha dentro di sé la fisicità, si era svuotata e durante quesi mesi ha assunto un significato nuovo, un ruolo onirico stupefacente» ha raccontato Giuliano Sangiorgi.

Decidere di pubblicare un nuovo album in un periodo così complesso è una scelta non solo coraggiosa, ma dovuta. Per Sangiorgi, Contatto nasce da una vera e propria urgenza di raccontare il suo pensiero. «Essere un uomo oppure un cantante? Devo essere un cantante che non esprime un’opinione? No. Voglio dire quello che penso, dove lo posso dire se con qui?».

Sono undici tracce a comporre quello che il gruppo definisce «l’album dell’immaturità». Si parte con Noi resteremo in piedi, «il germoglio di crisi da cui parte tutto l’album». Una crisi degna dello shakespeariano “essere o non essere”. La canzone racconta di un periodo molto difficile per i Negramaro, quando uno dei suoi membri - Lele Spedicato - è stato ricoverato per un’emorragia cerebrale. Giuliano ha parlato di quel 2018, affermando candidamente che se il compagno non si fosse ripreso avrebbe dato l’addio definitivo alla musica.

Stasera, grazie alla collaborazione con Windtre e Oppo si terrà l’evento live «Entra in Contatto», un concerto virtuale esclusivo a cui parteciperanno gratuitamente tutti colore che hanno preordinato il nuovo album e alcuni fortunati che hanno scelto di presalvarlo.

In un Iper-Cubo reso vivo e pulsante dal 3D che offre ai partecipanti un’esperienza tecnologica interattiva a metà tra il reale e il surreale, i Negramaro presenteranno alcuni brani tratti dal nuovo album Contatto. Gli utenti potranno accedere all’evento scaricando l’app mobile A-Live o sul sito e potranno interagire con la band attraverso le reactions della piattaforma.

Attraverso il concorso «Win Music Live», WindTre ha regalato 50 biglietti esclusivi al live streaming e un esclusivo meet&greet digitale per dieci clienti, che avranno la possibilità di interagire direttamente con la band. L’iniziativa è in linea con l’obiettivo del brand WindTre, che ha l’obiettivo di eliminare le distanze tra le persone grazie alla sua «top quality network».