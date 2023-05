Dieci concerti di beneficenza che hanno fatto la storia

La storia della musica è costellata da concerti-evento organizzati in favore di popolazioni in difficoltà, a sostegno delle battagle civili o per ricordare le vittime di attentati terroristici. In vista del concerto del prossimo 5 agosto dedicato alle vittime delle alluvioni e delle esondazioni in Emilia, ne abbiamo selezionati dieci particolarmente importanti e significativi che si sono svolti in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Italia

1) Concerto per il Bangladesh: Madison Square Garden, New York City (1971)

Sensibilizzato dall'amico musicista Ravi Shankar riguardo le terribili condizioni in cui versava la popolazione del Bangladesh a causa della guerra con il Pakistan, di un ciclone violentissimo di una carestia senza precedenti, l'ex Beatles George Harrison organizzò uno show nella venue più importante di New York. Oltre a lui, sul palco, anche Ringo Starr, Ravi Shankar, Eric Clapton e Bob Dylan.

2) Live Aid, Wembley Stadium, Londra/ JFK Stadium, Filadelfia (1985)

Uno degli eventi più importanti della storia della musica contemporanea organizzato da Bob Geldof e Midge Ure degli Ultravox per raccogliere fondi a favore della popolazione etiope. Sul palco di Wembley andarono in scena, tra gli altri, i Queen, protagonisti di una performance leggendaria, gli U2, David Bowie, Elton John, Elvis Costello, George Michael e Paul McCartney. A Filadelfia alcuni dei principali artisti della maratona musicale furono Led Zeppelin, Black Sabbath, Madonna, Crosby, Stills, Nash & Young oltre a Phil Collins alla batteria con i Led Zeppelin, che poche ore prima si era esibito nella tranche inglese del Live Aid.

3) Farm Aid, Memorial Stadium, Champaign, Illinois (1985)

Il sostegno agli agricoltori in grave crisi finanziaria e indebitati con le banche: questo l'obiettivo dello show organizzato il 22 settembre 1985 da Neil Young, John Mellencamp e Willie Nelson. Tra i partecipanti, Bob Dylan, Lou Reed, Joni Mitchell, Sammy Hagar, Bon Jovi, i Beach Boys, Don Henley, Tom Petty e Roy Orbison.

4) The Freddie Mercury Tribute for AIDS Awareness, Wembley Stadium, Londra (1992)

Evento epocale, uno show indimenticabile in omaggio a Freddie Mercury morto nel 1991. I proventi del concerto furono devoluti per dare vita all'associazione The Mercury Phoenix Trust. Tra i partecipanti , oltre ai Queen, Metallica, Robert Plant, U2 (in collegamento da Sacramento), Guns 'N Roses, David Bowie, Annie Lennox, Zucchero, Bob Geldof, Def Leppard, Extreme, George Michael e Liza Minnelli.

5) Pavarotti & Friends (1992 -2003)

La prima delle dieci edizioni edizione del Pavarotti & Friends venne organizzata nel 1992 per raccogliere fondi per la lotta all'anemia mediterranea. Tra gli ospiti internazionali, Sting, Mike Oldfield, Brian May, Bob Geldof e Eric Clapton, Suzanne Vega, Zucchero e i Neville Brothers. Il disco che scaturì dal concerto ha venduto un milione e mezzo di copie nel mondo.

6) Tibetan Freedom Concert, Golden Gate Park, San Francisco (1996)

Uno show organizzato dai Beastie Boys a sostegno dell'indipendenza del Tibet. Tra gli artisti presenti in scena a San Francisco, davanti a centomila spettatori, i Beastie Boys, gli Smashing Pumpkins, i Foo Fighters, Bjork, Red Hot Chili Peppers e Rage Against The Machine.

7) Amiche per l'Abruzzo, San Siro, Milano (2009)

Organizzato da Fiorella Mannoia e Laura Pausini, il concerto aveva come scopo raccogliere fondi a favore della popolazione colpita dal terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009. Tra le esibizioni più significative, quelle di Fiorella Mannoia, Elisa, Laura Pausini, Gianna Nannini, Giorgia, Nada, Carmen Consoli, Irene Grandi, Anna Oxa e Giusy Ferreri.

8) Italia Loves Emilia, Campovolo, Reggio Emilia (2012)

Ideato da Luciano Ligabue per aiutare la regione devastata dal terremoto. Centocinquantaquattromila gli spettatori presenti. Sul palco, Biagio Antonacci, Zucchero, Renato Zero, Ligabue, Elisa, Tiziano Ferro, Jovanotti, Giorgia, Fiorella Mannoia, Negramaro, Litfiba e Nomadi.

9) The concert For New York City, Madison Square Garden New York (2001)

Un concerto di beneficenza svoltosi il 20 ottobre 2001 al Madison Square Garden per celebrare le vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Gran parte del pubblico presente era composto dalle famiglie delle vittime e dai colleghi dei pompieri e dei poliziotti morti nell'attacco alle Torri Gemelle. Allo show organizzato da Paul McCartney hanno partecipato tra gli altri, Billy Joel, Sheryl Crow, Mick Jagger, Keith Richards, David Bowie, Elton John, Bon Jovi, Jay-Z e le Destiny's Child.

10) One Love Manchester, Old Trafford Cricket Ground, Manchester (2017)

One Love Manchester è stato un concerto di iniziativa benefica per le famiglie delle vittime dell'attentato terroristico di Manchester, un attentato suicida andato in scena alla Manchester Arena dopo il concerto di Ariana Grande. Ventitre le vittime. L'evento è stato organizzato dalla cantante americana Ariana Grande. Tra i partecipanti, Robbie Williams, Liam Gallagher, Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Pharrell Williams, Katy Perry, Justin Bieber e Coldplay.