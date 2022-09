5 comfort food per consolarsi al ritorno dalle vacanze

L’operazione ritorno dalle vacanze può essere davvero difficile da affrontare, ma cullarsi con il cibo può trasformarsi in uno stratagemma eccezionale. Ovviamente senza esagerare.



La sindrome da rientro al lavoro può causare sintomi come ansia, mal di testa e nervosismo…niente di così difficile da affrontare con un po’ di coccole per se stessi.

Ecco allora cinque comfort food per consolarsi al ritorno dalle vacanze, senza sensi di colpa o burn out. Scopriamoli!

Biscotto gelato fatto in casa

Avete voglia di una merenda fresca e golosa da preparare in pochissimo tempo? Se vi stavate già preoccupando di non avere in casa gli strumenti adatti, provate la ricetta di Michela, che ci insegna anche a costruire lo stampo ad anello per il raffreddamento. Un’idea davvero golosa al gusto di caffè, ma che lascia la possibilità di aromatizzare il gelato secondo i propri gusti.

Focaccia di Nonna Rosa

Impossibile dire di no a una buona focaccia, per questo Vittoria ha la ricetta giusta per farsi cullare morso dopo morso, svelando il trucco di questa versione della focaccia di Nonna Rosa, una bontà semplice e genuina.

Basteranno pochi e semplici passaggi per poter ottenere un risultato gustosissimo, ideale anche come pranzo al sacco per l’ufficio.

Orecchiette alla materana

Un’altra ottima idea per svoltare la giornata e non lasciarsi vincere dal tran tran quotidiano è quella di rimanere sempre a Sud, dove il sole bacia i belli e i buoni, con questo piatto di orecchiette alla materana.

Il sugo preparato con polpa di agnello, cipolla, pomodoro e mozzarella e una spolverata abbondante di pecorino vi farà vedere le stelle!

Lunette di sfoglia

Bastano appena 15 minuti per tirare fuori un dolcetto sfizioso a base di sfoglia, farcito con crema di nocciole, mela verde e pistacchi.

Sperimentate con gli ingredienti che preferite, senza rinunciare al godimento, perché se è comfort allora non bisogna neanche pensare alla dieta.

Bagel per aperitivo

Ricordate i famosi panini con il buco al centro? Ecco, la nostra Elisa propone un'alternativa senza lievitazione, a base di yogurt e pronta in appena 40 minuti.

La farcia con la bresaola, la ricotta profumata al limone e la rucola è ideale per diventare un aperitivo abbinato allo spritz.

