​"In viaggio con Eugene Levy", la seconda stagione su Apple TV+

Dopo aver affrontato alcune delle sue paure più grandi nel corso della prima stagione, Eugene Levy esce ancora una volta dalla sua zona di comfort. Questa volta si imbarca in un viaggio "imperdibile" per ogni giramondo che si rispetti: un grande tour dell'Europa. La seconda stagione in sette parti segue Levy nel suo viaggio dal nord al sud del continente. Lungo il percorso, si imbatte in splendide gemme locali nascoste, scopre il suo albero genealogico e cerca di ampliare il suo palato sperimentando le specialità del posto.

Unitevi a lui nel viaggio di una vita che non sapeva di dover fare.



Episodio 1 - Svezia: Midsommar - Festa di mezza estate (uscita 8 marzo)

Eugene dà il via alla sua epica avventura con una celebrazione festosa, si esercita a chiamare le alci e scende in kayak uno dei fiumi più lunghi del Paese.



Episodio 2 - Scozia: Il Paese di mia madre (uscita 8 marzo)

Il passato incontra il presente: Eugene esplora la sua emozionante storia familiare a Glasgow e vive come un reale nello splendido castello di Candacraig.



Episodio 3 - Francia: I segreti di Saint-Tropez (uscita15 marzo)

Eugene ha un assaggio di glamour con Joan Collins, amplia il suo palato con le ostriche e si cimenta nell'arte dell'apicoltura in Provenza.



Episodio 4 - Germania: Health Resort (uscita 22 marzo)

Fuori dai sentieri battuti, a Sylt, Eugene esplora un mondo di benessere, con tanto di bagni di fieno e digiuno al rifugio olistico Lanserhof.



Episodio 5 - Italia: La Dolce Vita (uscita 29 marzo)

Eugene approfondisce la conoscenza del suo paese europeo preferito da visitare. In programma: la caccia al tartufo, la raccolta del vino e le giostre.



Episodio 6 - Grecia: Island-Hopping nell'Egeo (uscita: 5 aprile)

Sulla piccola isola di Milos, Eugene riflette sul valore della famiglia quando fa amicizia con una coppia padre-figlio che vive il proprio sogno.



Episodio 7 - Spagna: Avventure in Andalusia (uscita: 12 aprile)

Il viaggio di Eugene si conclude in Spagna, dove incontra l'icona del calcio Héctor Bellerín e si gode l'epica sfida tra Real Betis e Sevilla FC.





