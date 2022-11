ore 13.56 - La protesta silenziosa contro il regime

Come previsto le proteste per quanto sta accadendo a Teheran e non solo sono arrivate anche ai mondiali in Qatar. La nazionale iraniana infatti non ha cantato l'inno del proprio paese dopo l'ingresso in campo.

I giocatori inglesi invece si sono inginocchiati in segno di protesta prima del calcio d'inizio