Sono Guido Castellano e sono un giornalista di Panorama. Da oltre 20 anni viaggio per il mondo e incontro innovatori, visionari e imprenditori. Visito i loro laboratori e ascolto le loro storie. La mia missione? Condividere queste esperienze con voi. Voglio raccontarvi come sarà il nostro futuro, in maniera semplice e comprensibile.





Listen to "Il laboratorio segreto di Coca Cola" on Spreaker.