Helsinki in 3 giorni: l'itinerario perfetto per un viaggio breve

Un viaggio può diventare fantastico, anche per chi decide permanenze brevi. L'opzione ideale per un mini viaggio sarà un itinerario per Helsinki di 3 giorni.

Ma prima un po' di storia... Helsinki venne fondata nel 1550 su ordine del re di Svezia Gustav Vasa, alla foce del fiume Vanda. Trascorsi i secoli, nel 1809 la sovranità della Finlandia passò alla Russia e nel 1812 lo zar Alessandro I decise di spostare la capitale finlandese da Turku a Helsinki.

In questa città medievale, è appagante visitare i musei, ma anche camminare lungo i vari percorsi panoramici.

Un valido suggerimento è quello di iniziare la prima giornata con una tappa alla Stazione Centrale di Helsinki: non è solo un importante snodo dei trasporti, ma anche una meraviglia architettonica. Da qui ci si può dirigere verso Piazza del Senato (Senaatintori), dove si rimarrà estasiati grazie ai magnifici panorami e a splendidi edifici storici. Da non perdere la Cattedrale di Helsinki (Тuomiokirkko), che è uno dei monumenti più iconici della città.

Nel pomeriggio, dopo le passeggiate mattutine, non può mancare un tour di Helsinki: un tour a piedi, con una guida di lingua inglese, è un ottimo modo per conoscere più a fondo la città e la sua storia. Al termine, chi apprezza l’arte contemporanea, può visitare il Kiasma Museum of Modern Art.

Per terminare la giornata, è consigliabile una cena al ristorante Savotta, che serve piatti tradizionali finlandesi. Una passeggiata per Piazza del mercato (Kauppatori), dopo cena, è l’ideale per respirare l'atmosfera serale della città.

Il secоndo giorno si può visitare l’Isola Di Seurasaari: è il posto preferito dei finlandesi, che vengono qui nei fine settimana per rilassarsi. L'isola è famosa per le sue attrazioni e gli allegri scoiattoli fatti a mano. È possibile accedere all'isola tramite un ponte pedonale; chi lo attraversa è in grado di apprezzare l'idea degli architetti che sono riusciti a unire passato e presente.

Questo sito è stato creato più di un secolo fa e ha raccolto vari campioni di materiali dell'architettura rurale Finlandese. In epoca più recente, i vecchi edifici residenziali originali, fienili e fattorie, vennero pian piano trasferiti qui. Naturalmente, tutte le esposizioni sono state accuratamente restaurate, anche i mulini a vento, le stalle e le saune ora hanno la stessa parvenza dell’originale.

È piacevole passeggiare nel parco lungo semplici sentieri, rasentando antiche case finlandesi, osservando con attenzione ogni edificio per rivivere la vita trascorsa da chi in queste case molti, molti anni fa, abitava: è il modo di avvicinarsi alla cultura finlandese e al suo spirito scandinavo.

È importante, poi, non dimenticare di portare un costume da bagno nel bagaglio: ci si può immergere nelle fresche acque dell'Isola di Seurasaari. E se arriva un certo languorino, c’è sempre l'opportunità di trovare un bel ristorante o bar, in grado di mantenere comunque lo spirito scandinavo dell'ultimo millennio.

Chi riuscisse a far coincidere il proprio soggiorno con vacanze e festeggiamenti sarà incredibilmente fortunato: potrà ammirare nel parco il fuoco scoppiettante dei falò giganti, che di solito vengono accesi a Pasqua e nel solstizio d'estate.

A Helsinki ci sono tanti alberghi, alcuni sono: Hotel St. George Helsinki www.stgeorgehelsinki.com da 234 € Hotel NH Collection Helsinki Grand Hansa www.nh-hotels.com da 185 € Hotel Scandic Helsinki Hub www.scandichotels.com da 100 €

Fuori dai mercati, ma in pieno centro, Kappeli è un luogo altrettanto storico: dal 1867 è il ristorante ideale in cui assaporare la cucina finlandese affacciati al paesaggio cittadino attraverso le grandi vetrate; il salmone con la salsa di erbe selvatiche è il piatto da provare assolutamente.

Erbe selvatiche, bacche, mirtilli e funghi sono i sapori della natura nordica protagonista in ristoranti come Grön, una stella Michelin. Toni Kostian è lo chef e proprietario del ristorante con soli 16 posti. “A seconda della stagione, scopriamo ingredienti diversi dai produttori, dalla foresta, dall’oceano, dalla natura e dalla nostra fattoria – dice – Puntiamo a metterli in risalto quando sono al loro meglio. Questo è un omaggio alla creatività, alla natura selvaggia e a tutti noi”.

Tra i ristoranti stellati di Helsinki, sei in tutto, uno con due stelle Michelin – il Palace – e gli altri cinque con una stella Michelin, c’è The Room di Kozeen Shiwan, da segnare sulla mappa del gusto di Helsinki perché offre un’esperienza decisamente particolare costruita attorno allo chef. Gli ospiti, 14 in tutto, si siedono infatti alla stessa tavola e partecipano alla performance dello chef. Un vero e proprio spettacolo culinario che ripercorre le tappe della sua vita.

Per arrivare a Helsinki ci sono voli diretti, sia andata che ritorno, grazie a compagnie aeree come RyanAir, Finair. Ad esempio, nel periodo di Pasqua 2025 il volo costa a partire da 171 € da Milano e da 288 € da Roma. La durata del volo sarà di circa 3 - 3,30 ore. Atterrerai nel non grande, ma confortevole aeroporto di Vantaa, che si trova a 20 chilometri da Helsinki.

Dall'aeroporto un collegamento ferroviario parte (in orario!) ogni 15 minuti per raggiungere il centro della città in 33 minuti.