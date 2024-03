Resta sospesa la circolazione ferroviaria tra Foggia e Benevento sulla linea Foggia-Caserta a causa di una frana avvenuta ieri sui binari tra Ariano Irpino e Montecalvo.

Secondo una nota diffusa da Rete Ferroviaria Italiana saranno necessari 30 giorni per risolvere il guasto con gravi disagi per i pendolari pugliesi che non potranno raggiungere Roma né da Bari, né da Lecce o da Foggia.