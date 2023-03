Utili record per le compagnie aeree nel 2022, non per ITA Airways

Dopo due anni di restrizioni la voglia di viaggiare è stata più forte della paura della crisi e del caro vita. A sfogliare i bilanci 2022 delle principali compagnie aeree mondiali si leggono numeri record con utili netti decuplicati rispetto al 2021 e il tutto nonostante il caro kerosene e le incertezze balcaniche. Tutti vanno alla grande, tutti tranne una compagnia: ITA Airways che è riuscita a chiudere (anche) il 2022 in rosso. Le perdite si aggirano intorno ai 500 milioni di euro.

Secondo i dati relativi ai primi tre trimestri del 2022, ITA ha registrato un Ebitda negativa nell'ordine dei 290 milioni di euro; solo nel terzo trimestre l'Ebitda ha visto un negativo di circa 20 milioni come effetto della gestione operativa positiva di circa 90 milioni a fronte di un aumento di costi del carburante per circa 110 milioni.

Stando alle stime di Ita, infatti, il risultato negativo è stato causato in buona parte dall'aumento dei costi del carburante. Quello che sfugge, però, è perché tale aumento abbia finito per ricadere solo sulla compagnia di bandiera italiana, mentre tutti gli altri competitor hanno chiuso l’anno con numeri da record.

Air France

Senza andare molto lontano basta guardare ai conti dei cugini d’oltralpe. Lo scorso anno Air France-Klm, la compagnia di bandiera franco olandese, ha registrato un balzo del fatturato dell’84% a 26,4 miliardi, realizzando un utile netto di competenza di 728 milioni contro la perdita di 3,3 miliardi del 2021. Il quarto trimestre brilla con ricavi per 7,1 miliardi (+47%), «un livello record malgrado un contesto difficile», ha sottolineato la società.

Lufthansa

Utili quasi raddoppiati anche per la compagnia di bandiera tedesca Lufthansa con ricavi a 32,8 miliardi di euro nel 2022, contro i 16,8 miliardi dell’anno precedente. La società ha generato un Ebit rettificato di 1,5 miliardi di euro (anno precedente: -1,7 miliardi di euro) con un balzo a + 4,6% contro il - 9,9% del 2021.

L’utile netto è stato di 791 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto al passivo di 2,2 miliardi registrato un anno prima. Più che raddoppiato il numero dei passeggeri trasportati, 102 milioni contro i 47 milioni del 2021.

Iberia

Bene anche il vettore di bandiera spagnolo con Iberia che ha registrato un utile operativo di 382 milioni di euro nel 2022 che lascia alle spalle le perdite di 234 milioni di euro registrate nel 2021. Nel corso dell'anno Iberia ha incassato 5.511 milioni di euro, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. La società iberica con questi numeri è stata la compagnia aerea del gruppo IAG con il miglior risultato operativo.

Restando nel gruppo IAG ha chiuso in positivo l’anno anche l’inglese British Airways che ha riportato un utile ante imposte di 415 milioni di euro per il 2022, superando così la perdita di 3,51 miliardi di euro nel 2021.

L'utile operativo è stato di 1,26 miliardi di euro, il 4,7% in più rispetto al consenso mediano compilato dalla società di 1,20 miliardi di euro, che aveva un intervallo compreso tra 1,07 e 1,40 miliardi di euro.

Il fatturato è balzato a 23,07 miliardi di euro dagli 8,46 miliardi di euro del 2021.

Aer Lingus

I vicini irlandesi di Aer Lingus hanno registrato un utile operativo di 45 milioni di euro per l’intero anno 2022, una solida performance che dimostra che la compagnia aerea si sta riprendendo bene dopo due anni di perdite significative. Ciò si confronta con un utile operativo prima della pandemia del 2019 di 276 milioni di euro.

Ryanair

Sempre rimanendo in Irlanda la compagnia low cost Ryanair torna in utile nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2023. Nei tre mesi conclusi lo scorso 31 dicembre, la compagnia aerea irlandese ha messo a segno un utile adjusted al netto delle imposte pari a 211 milioni di euro, contro la perdita di 96 milioni dello stesso periodo del 2021 e superando il risultato pre-Covid di 88 milioni. Il dato ha superato anche le attese del gruppo pari a 200 milioni, sostenuto dalla ripresa del traffico aereo tra Natale e Capodanno e il contenimento dei costi.

American Airlines

Bene anche le compagnie intercontinentali. American Airlines Group Inc. ha riportato un utile netto del quarto trimestre e dell’intero anno pari a $ 803 milioni e $ 127 milioni, rispettivamente $ 1,14 per azione diluita e $ 0,19 per azione diluita. Escludendo gli special item netti, l’utile netto del quarto trimestre e dell’intero anno pari a 827 milioni di dollari e 328 milioni di dollari, rispettivamente 1,17 dollari per azione diluita e 0,50 dollari per azione diluita.

Entrate record nel quarto trimestre di 13,2 miliardi di dollari, che rappresentano un aumento del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2019, nonostante il 6,1% di capacità in meno.

Il vettore ha chiuso l’anno con 12 miliardi di dollari di liquidità totale disponibile, dopo aver rimborsato anticipatamente un prestito a termine di 1,2 miliardi di dollari durante il quarto trimestre.

Emirates

Emirates ha registrato un profitto netto nella prima metà del 2022-2023 di 4.2 miliardi di AED (1.2 miliardi di AED), una performance semestrale record e un recupero dalla perdita di quasi 10 miliardi di AED dai 5.7 miliardi di AED (1.6 miliardi di AED) registrati nello stesso periodo l'anno scorso.

Il Gruppo ha poi reso noto un EBITDA di AED da 15.3 miliardi (US$ 4.2 miliardi). Le entrate sono state di 56.3 miliardi di AED (15.3 miliardi di AED) nei primi sei mesi del 2022-2023, con un aumento del 128% rispetto alle entrate dello scorso anno di 24,7 miliardi di AED (6.7 miliardi di AED).

Addirittura triplicato l’utile di Thai Airways che ha centrato un balzo in avanti degli utili nel terzo trimestre. L’utile netto del vettore per i tre mesi conclusi il 31 dicembre 2022 è salito a 11,2 miliardi di baht (322 milioni di dollari) rispetto ai 4 miliardi di baht dell’anno precedente. L’utile operativo del periodo è stato di 8,9 miliardi di baht contro una perdita di 2,6 miliardi di baht dell’esercizio scorso, mentre i ricavi totali sono saliti di quasi il 370% a 36,9 miliardi di baht.

Japan Airways

Japan Airways ha registrato un utile operativo di 99 miliardi di yen (769,77 milioni di dollari) nei nove mesi fino a dicembre, rispetto alla perdita di 116 miliardi di yen di un anno prima.

La Holding ANA (cui appartiene la società nipponica) ha previsto un utile per l'intero anno di 95 miliardi di yen, rispetto ai 79,3 miliardi di yen previsti.

Qantas Airways

Sopra le attese l’utile dell’australiana Qantas Airways compreso tra 1,2 miliardi e 1,3 miliardi di dollari australiani per la prima metà dell'esercizio 2023 (al 31 dicembre). Si tratta del doppio della cifra atteso dal mercato e segue cinque semestrali consecutive di pesanti perdite dovute alla pandemia.