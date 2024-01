Il «second hand» per l'arredo che fa bene all'ambiente

La passione per l’usato e per il second hand non è una moda o una tendenza passeggera, ma un trend che sempre di più si sta consolidando e che rappresenta a tutti gli effetti un’azione concreta a favore dell’ambiente e dell’economia circolare. Il dato parla chiaro: il 57% degli italiani [più tre punti percentuali rispetto all’anno scorso] dichiara infatti di comprare e vendere prodotti usati.

Nel mondo dell’arredamento, la passione per i pezzi di seconda mano è più di una tendenza: è una rivoluzione che sta plasmando il modo in cui concepiamo e viviamo i nostri spazi. Ne sono una prova i dati dell’Osservatorio Second Hand Economy condotto da BVA Doxa per Subito che mostrano quanto la categoria “Casa&Persona” sia apprezzata dagli utenti: è infatti in prima posizione per numero di acquisti fatti con una percentuale del 77%, mentre nella top 3 dei prodotti più comprati online si afferma la sezione Arredamento e Casalinghi.

Nel 2022 Subito, piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile, ha giocato un ruolo cruciale in questa trasformazione. Come emerso dallo studio “Second Hand Effect 2022” commissionato da Subito a IVL (Istituto di Ricerca Ambientale Svedese), con circa 20 milioni di oggetti venduti, l'effetto positivo sul pianeta è stato notevole: ben 2,7 milioni di tonnellate di CO2 risparmiati, un risultato tangibile che si traduce in un impegno collettivo per un futuro più sostenibile.

Ma quanto la scelta di arredare la casa con oggetti di seconda mano può effettivamente contribuire al bene del pianeta? Subito è in grado di fornirci uno spaccato sull’impatto dell’acquisto di mobili di seconda mano.

Immagina un armadio che non solo ospita i tuoi vestiti, ma riduce anche l'impronta di carbonio di 58 kg.

Una libreria che organizza i tuoi libri preferiti e allevia l'ambiente di 36 kg di CO2.

Un letto accogliente e un comodino chic che possono far risparmiare rispettivamente 36 kg e 7 kg di CO2.

Nel salotto, una sedia, un tavolo, un divano, e persino una TV di seconda mano diventano protagonisti di uno stile di vita sostenibile, generando un risparmio complessivo di poco meno di 600 kg di CO2.

Se vuoi trovare un oggetto di design unico per dare un tocco di personalità alla tua casa, Subito è l’alleato perfetto. Tra una vasta gamma di categorie, la piattaforma ti permetterà di trovare qualsiasi cosa di cui hai bisogno e al contempo risparmiare CO2 e contribuire a preservare il nostro prezioso pianeta.