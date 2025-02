Luce e gas. In Italia nel 2024 ogni famiglia ha speso circa 2.130 euro

Il passaggio dal mercato libero al mercato tutelato, riguardo l’energia elettrica e il gas, ha determinato un indiscutibile cambiamento per gli italiani. Tra coloro i quali dichiarano di ritenersi soddisfatti dalle offerte sottoscritte con i propri gestori delle utenze e chi invece, se si potesse, tornerebbe alla vecchia formula, si pone un’indagine condotta da Facile.it, relativa ai costi che sono stati sostenuti dalle famiglie italiane per le utenze nel 2024.

La finalità di quest’analisi non è quella di fare un paragone tra le due diverse tipologie di mercato, considerando anche il fatto che il 2024 è stato un anno di transizione per l’energia elettrica, dato che la fine del mercato tutelato è avvenuta il 30 giugno scorso.

Al di la di ciò, i dati raccolti durante questa indagine sono particolarmente significativi, soprattutto alla luce delle differenze dei costi di energia elettrica e gas (a volte superiori anche di 100 euro all’anno) tra le varie regioni d’Italia.

Dalle informazioni acquisite nel corso della rilevazione si evince che, in tema di energia elettrica, la regione nella quale durante il 2024 si è speso di meno è stato il Molise, con circa 743 euro a famiglia. Invece la regione con un costo medio più alto è stata la Sardegna, con una media di 903 euro a famiglia.

Quest’ultimo dato appare, se non strano, quantomeno difficile da comprendere. Ci si aspetterebbero dei costi maggiori in regioni nelle quali il costo della vita è maggiore. Tuttavia il primato della regione dei Nuraghi è dovuto, paradossalmente, ad una sua arretratezza in tema di riscaldamento a gas, la quale viene compensata con un maggior utilizzo di energia elettrica. Si stima che, rispetto alla media nazionale, in Sardegna il costo per la luce sia superiore al 14%.

Per quanto riguarda il gas, invece, la regione nella quale è stato rilevato un minor costo è la Sicilia, con una media di circa 882 euro. Al contrario, la regione nella quale si è riscontrato un costo maggiore è l’Emilia-Romagna, con un costo medio di circa 1.613 euro a famiglia.

A livello nazionale, considerando le rilevazioni fatte in tutte le regioni su circa 770.000 utenze, il report effettuato da Facile.it dimostra che nel 2024 per la luce c’è stata una spesa media di circa 791 euro, mentre per il gas il costo medio rilevato è di circa 1.339 euro, determinando dunque una spesa media complessiva pari a circa 2.130 per ciascun nucleo famigliare. Praticamente più di una tredicesima di medio livello.