Maverick Group certificata da The Financial Times e Statista

Financial Times 1000 Europe's Fastest Growing Companies 2022 è il risultato di un'iniziativa congiunta di Financial Times e Statista.



Quest’ultima ha condotto mesi di ricerche, coinvolgendo decine di migliaia di aziende da tutta Europa e a conclusione del processo di analisi sono state identificate le aziende che, tra milioni di imprese europee, sono riuscite chiaramente a distinguersi per la propria crescita di fatturato nell’ultimo triennio.

Maverick Group - società del gruppo Piramis - è stata pubblicamente riconosciuta da FT come una delle aziende europee in più rapido sviluppo.

Start-up nata nel 2017, opera nel settore del Noleggio Operativo Digitale di prodotti Mobile e Hi Tech. Ha progressivamente esteso il portafoglio delle proprie proposte, sia in termini di tipologie di prodotti offerti che di servizi e oggi è in grado di rispondere alle richieste di innovazione tecnologica di Pmi, Grandi Aziende e Pubbliche Amministrazioni.

Grazie ad un preciso piano strategico e ad un dettagliato progetto di sviluppo organizzativo e operativo, Maverick è costantemente cresciuta giorno dopo giorno, fino ad ottenere diversi riconoscimenti fra cui solo nel 2021 quello de La Repubblica in qualità di Campioni della Crescita e di Leader delle Crescita 2022 da parte del Sole 24 Ore.

Nel corso della sua evoluzione, Maverick ha sempre tenuto ben focalizzata la propria mission e cioè essere il partner di innovazione ideale per tutte le aziende 4.0 che, attraverso soluzioni personalizzate, desiderano utilizzare sempre le migliori configurazioni tecnologiche disponibili sul mercato, con la libertà, semplicità e convenienza assicurate da proposte finanziarie moderne e flessibili.“Essere inseriti dal prestigioso Financial Times tra le 1000 aziende europee distintesi per una crescita veloce, organica e sostenibile ci rende davvero orgogliosi. - il commento di Davide Possi CEO di Maverick Group e di Piramis - Un riconoscimento che arriva dopo anni importanti e impegnativi, pieni di sfide e in un contesto non semplice, che abbiamo affrontato sempre con lo stesso entusiasmo e voglia di migliorarci giorno dopo giorno.

E dopo poco meno di 5 anni dal lancio della nostra attività, questi premi ci confermano che la direzione è quella giusta. Un ringraziamento particolare ai nostri Clienti, Partner e Collaboratori: andremo avanti insieme a loro verso traguardi e obiettivi sempre più ambiziosi. E grazie anche alle nostre Persone e al Gruppo Piramis, per l’entusiasmo e il sostegno di ogni giorno.”

Il trend di crescita è confermato anche nel primo trimestre di quest’anno che registra un + 30% di fatturato.