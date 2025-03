REPORT TRASPORTI & LOGISTICA

Letexpo, la fiera di riferimento per i trasporti e la logistica, accende i riflettori sulle tecnologie, i processi di transizione, digitalizzazione e internazionalizzazione per promuovere una cultura orientata alla mobilità sostenibile. Questo numero di Trasporti e Logistica, dedicato all'evento, rappresenta un'opportunità di confronto per porre massima attenzione alle imprese e servizi che svolgono un ruolo apicale per il futuro del settore e delle nuove generazioni. La testimonianza di istituzioni e imprese quali il Presidente della Regione Veneto, il Ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, il Vicepresidente e Direttore Alis, il Presidente di Assoporti e Europatform, il Presidente dell'Unione Italiana Interporti e della Fondazione Its Academy Mobilità, il Presidente Alis, Veronafiere e il Viceministro Mit. Modelli imprenditoriali meritevoli, segno di crescita e innovazione di tutto il settore come Phoenix Logistic, Rse, CDM Logistica, Angelucci Trasporti, Iveco, Corriere Baggio, T&T Container Line, Cargo Service Como, Rossit, Terratrans Italia Srl, Way, Cepim, Futursat, Patertrans, Golinelli Trasporti, Enilive, Wanderlust Spedizioni, Bierreti Trasporti, Consar, Pegaso Trasporti, Sinapsi, Lyreco, Gruppo Morisco, C.R. Transport, Piaggio, Trasporti F.lli Primiceri, Green Planet Logistics, GPA Logistika, Apogeo Broker, Trans Italia, Vincenzo Miele Trasporti, DHL, Moab Express Courier, Sophia Sustainability Consulting.







