Il fotovoltaico galleggiante Enel: sei ragioni per sceglierlo e incrementarlo

Acqua e sole perfettamente in coppia: un matrimonio energetico di cui si vedono gli effetti (più che positivi) in Piemonte, a Venaus, nella centrale idroelettrica con impianto fotovoltaico galleggiante - o flottante che dir si voglia - del Gruppo Enel. Azienda che ha avviato, nell’Innovation Lab di Catania, dei test per questa tecnologia, destinati ad analizzare i parametri del flottante, dai numeri legati alla produzione (a Venaus, per esempio, si tratta di 1 MW) e dell’eventuale impatto ambientale.



Una tecnologia in continua crescita

Prima di tutto il contesto. Nel 2023 si sono installati, nel mondo, ben 440 GW di fotovoltaico, l’anno precedente erano 260: questo dà la misura di quanto una tecnologia ormai affermata sia in continua crescita. Il fotovoltaico galleggiante, sebbene si possa considerare agli inizi e presenti costi relativamente elevati (non sono per ora possibili economie di scala), è molto promettente: sia per le prospettive di produttività, sia per l’indotto e il territorio. Nel settore si attende, nel giro di pochi anni, una forte evoluzione tecnologica, legata soprattutto alle strutture dei galleggianti, che dipendono dai materiali. Attualmente il più utilizzato - polietilene ad alta densità - non ha prezzi proibitivi, ma i costi di realizzazione e i risvolti applicativi restano elevati. Enel, sempre in prima linea nelle innovazioni, ha studiato e testato diverse configurazioni di PVF e con diverse tipologie di materiale, valutandone i vantaggi anche in termini di posizionamento in siti differenti. Vediamo nel dettaglio.

Vantaggi del flottante: tutti i punti a favore