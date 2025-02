Il ritorno di Donkey Kong su Nintendo Switch

Il leggendario Re della giungla, Donkey Kong, torna a essere protagonista su Nintendo Switch con Donkey Kong Country Returns HD, disponibile dal 16 gennaio 2025. Accompagnato dall’inseparabile Diddy Kong, il celebre primate si lancia in un’avventura inedita grazie a una versione rimasterizzata dello storico platform uscito nel 2010 per Wii, arricchita con elementi della successiva edizione per Nintendo 3DS.

Un grande classico rinnovato

Considerato uno dei migliori platform della sua generazione, Donkey Kong Country Returns HD offre una veste grafica migliorata e include gli 8 livelli extra introdotti nella versione 3DS. Il gioco presenta ben 80 livelli suddivisi in nove mondi, in cui Donkey Kong e Diddy Kong dovranno affrontare la malvagia Tribù Tiki Tak per recuperare le preziose banane rubate.

L’esperienza di gioco mantiene intatti gli elementi iconici del titolo originale: schiacciare nemici, sfondare barili e sfrecciare su carrelli da miniera sono solo alcune delle attività che renderanno l’avventura adrenalinica e coinvolgente. Ogni area del gioco – dalla Giungla alla Spiaggia, dalle Rovine alla Scogliera, fino alla temibile Nuvola – presenta boss finali, segreti nascosti e collezionabili, tra cui le lettere KONG, che permetteranno di accedere a speciali livelli segreti.

Per soddisfare sia i giocatori più esperti che i neofiti, il gioco offre due modalità di difficoltà:

Modalità Originale , per una sfida più intensa e fedele all’esperienza Wii.

, per una sfida più intensa e fedele all’esperienza Wii. Modalità Moderna, che introduce strumenti extra per rendere il gioco più accessibile.

Inoltre, il titolo supporta una modalità co-op locale, permettendo di giocare in compagnia e sfruttare le abilità uniche di Diddy Kong.

Storia di Donkey Kong

Donkey Kong, nato inizialmente come antagonista di Mario, è diventato nel tempo uno dei personaggi più amati dell’universo Nintendo, protagonista di numerosi giochi e persino di un ruolo centrale in Super Mario Bros. – Il Film. Il ritorno di Donkey Kong Country Returns HD su Nintendo Switch conferma la volontà di Nintendo di rendere omaggio ai suoi grandi classici, rendendoli fruibili alle nuove generazioni.

Per celebrare l’uscita, Nintendo ha coinvolto i creator Dario Moccia e Poketonx nella realizzazione di due spot pubblicitari che, grazie al loro stile e alla loro passione, promettono di catturare l’attenzione dei fan di ogni età.

Donkey Kong Country Returns HD sarà disponibile su Nintendo eShop e My Nintendo Store in formato digitale e fisico a partire dal 16 gennaio 2025. È il momento di tornare nella giungla e ricordarsi della regola più importante: non toccare le banane di Donkey Kong.