Scioperi, a maggio si comincia con i treni ma ce n’è per tutti

Una fitta agenda di scioperi scandirà il mese di maggio, con disagi annunciati per treni, aeroporti e trasporto pubblico locale in tutta Italia. La prima data da segnare è martedì 6 maggio, quando si terrà uno sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario e degli appalti ferroviari, dalle 9 alle 17.

La protesta è stata indetta dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti a causa dello stallo nelle trattative per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale della mobilità – attività ferroviarie e del contratto aziendale del Gruppo FS, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023.

In una nota congiunta, i sindacati spiegano che, nonostante i progressi fatti durante le negoziazioni, non si è ancora raggiunto un accordo che rispecchi le loro richieste. “Lo sciopero è un atto di responsabilità – si legge nel comunicato – per tutelare la dignità del lavoro, la sicurezza e il futuro del settore ferroviario italiano”. I sindacati chiedono inoltre l’apertura di un tavolo no-stop già dalle ore 18 dello stesso giorno, per affrontare con urgenza i nodi relativi a salario, normativa e welfare, che riguardano circa 100.000 lavoratori.

Sempre secondo Filt, Fit e Uiltrasporti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato i rappresentanti sindacali per lunedì 5 maggio, con l’obiettivo di affrontare non solo i temi dello sciopero e del contratto, ma anche questioni ancora irrisolte come le aggressioni al personale e il dumping contrattuale, praticato da alcune aziende ferroviarie che si rifiutano di applicare il contratto collettivo nazionale.

Trenitalia, in una nota ufficiale, avverte che nella fascia oraria dello sciopero – dalle 9:01 alle 17:00 del 6 maggio 2025 – i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, inclusi quelli di Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Gruppo FS. I passeggeri che rinunciano al viaggio possono richiedere il rimborso a partire dalla data della proclamazione dello sciopero e fino all’ora di partenza del proprio treno per i servizi Intercity e Frecce, oppure entro le 24 ore del giorno precedente per i treni regionali. È possibile anche riprogrammare il viaggio, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Tutte le informazioni sono disponibili sui siti e le app di Trenitalia, Trenord, Trenitalia Tper e tramite il numero verde 800 89 20 21.

Ma non finisce qui.

Secondo quanto riportato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno oltre trenta gli scioperi previsti nel corso di maggio, con proteste a carattere sia nazionale che locale che interesseranno treni, autobus, metropolitane, funicolari e aeroporti.

Il calendario si apre lunedì 5 maggio con:

uno sciopero di 8 ore del personale delle funicolari ANM di Napoli , indetto da Uilt-Uil ,

, indetto da , e 4 ore di stop degli autisti delle Autolinee Toscane nella provincia di Prato, promosso da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal.

Martedì 7 maggio, toccherà al trasporto pubblico locale in Abruzzo (società Tua) e in Lombardia (Autoguidovie nelle province di Milano, Pavia, Cremona, Monza e Brianza), con scioperi di 4 ore indetti da varie sigle sindacali tra cui Usb Lavoro Privato.

Mercoledì 8 maggio, incroceranno le braccia per 4 ore i lavoratori della Sitaf, la concessionaria dell’autostrada A32 Torino–Bardonecchia, su iniziativa della Filt Cgil.

Il venerdì 9 maggio si preannuncia particolarmente critico: è previsto uno sciopero nazionale di 4 ore del comparto aereo e aeroportuale, incluso il personale di Swissport Italia all’aeroporto di Milano Linate, indetto da Cub Trasporti. Nella stessa giornata, si fermeranno anche:

i lavoratori delle aziende handling associate Assohandlers negli aeroporti italiani (Filt),

negli aeroporti italiani (Filt), il personale della Aviation Services all’aeroporto di Venezia (Flai Trasporti e Servizi),

all’aeroporto di Venezia (Flai Trasporti e Servizi), e il trasporto pubblico locale a Brescia e Catania (quest’ultimo per 24 ore) su iniziativa di Orsa, Cobas e Cub.

Altri appuntamenti significativi: