Dirottare il Futuro | I Diritti dei consumatori potenziati con modifiche al Codice del Consumo

Sono Giulio Coraggio, avvocato specializzato in nuove tecnologie. La mia passione è “creare il diritto”, applicando principi di legge a tecnologie che il legislatore spesso non avrebbe potuto neanche immaginare. Per questo nasce “Dirottare il Futuro”.

Le modifiche del Codice del Consumo prevedono significative novità in merito alle garanzie a tutela dei consumatori dei servizi e dei beni, anche digitali. Vi spieghiamo che obblighi ci sono per le aziende e quali diritti per i consumatori.